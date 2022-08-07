做一個統計：有多少人用完電腦後只會由它進入睡眠模式，不會直接關機？記者自己的觀察發現，大多部人用手提電腦都會「冚埋就算」，而使用Desktop PC 則會用完即關機。近日，有網民在 Facebook 的砌機專頁中發文，同樣問到以上問題，發現支持關機／睡眠模式的人數平分秋色，而 intel 針對此問題其實有一個官方的答案。



根據《Digital Trends》報導， Best Buy 電腦維修部門員工認為，關機與否和每個人的使用習慣有關。如果每日都會頻繁使用電腦，那就可以一直保持開機，但如果只有 1～2 小時的話，就關機比例好。原因是，一天內經常開關對 hard disk 的負擔，比起一直開住電腦大，特別是對於機齡大的舊電腦更甚。

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（微博截圖）

Intel 官方建議

哪需要關機的標準是什麼呢？Intel（中國）就曾在微博上分享，如果預計接下來12 小時以上不使用電腦的話，就建議完全熄機。因為一直保持睡眠模式對電腦也有一定程度影響，當長時間不關機時，電腦的 Memory 就不會斷電重置，可能造成內存冗餘過多的問題，導致電腦速度變慢。因此要根據個人使用習慣，而決定電腦是長期著住進入睡眠模式，還是直接關機。

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資料來源：Facebook@HKEPC