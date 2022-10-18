WhatApp 清位｜在 iPhone 用戶群中，絕大多數人都愛用 256GB、512GB 兩大容量版本，但隨著每日的操作積累，空間開始供不應求，此時就需要清理手機位置，其中一個必須要清理的，就是大家每日都在使用的 WhatsApp。



2022 年新版本 iPhone WhatsApp 快速清理空間教學

iPhone 空間雖然不少，但每個App都佔用不少空間，再加上高清相片、影片的積累，即使 1TB 容量都會有用完的一日（網上圖片）

作為目前最多人使用的通訊 App，WhatsApp 在手機內佔據的容量可謂與日俱增，一般用戶如果 2～3 年不換機、不清理的話，WhatsApp 就越見「擁腫」、佔位隨時突破 10GB，對於不能插卡作記憶擴充的 iPhone 而言形成一定的空間壓力。

不過 WhatsApp 在早前更新的版本當中，就加入了十分好用的空間管理工具，用戶只需要跟隨以下的簡單步驟，在短短 1 分鐘內就可以清除 WhatsApp 內裝載的大體積過時／無用附件內容。👇👇👇

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7個iPhone簡易一鍵清位技巧

除了 WhatsApp 以外，iPhone 還有不少 Apps 會佔用大量空間，以下另有通用的7個技巧，如果做齊，整理出 20～30GB 以上空間都不是夢想👇👇👇