日本開關、日圓低水，外國旅客人潮再度湧現。就如香港人去Subway會講「This This and This」，不通日語的旅客，也習慣用手指指身體語言+簡單日語辭彙如「これ（讀音：ko re，意思：這個）」去購物、點餐。近日Twitter卻有日本網友發現，某家大型連鎖便利店，竟在肉包蒸爐前張貼通告，禁止外國客人以「これ」（這個）買肉包。



網民罵店家反智：給外國人看為何要寫日文

事後總公司解釋原因並道歉，並報稱該令人不快的告示已除下，然而網民並不認同，網民批評公告歧視外國人，太多外國遊員、常出現點錯貨品也是藉口。「這通告本身就是日文，外國人怎看得懂？傻的嗎？」「店家也說這分店外國人特別多，請人為何不找個懂外語的。」「大阪2025年要搞萬博了，真的很失禮。」「現在的肉包款式太多，日本人自己也覺得名字太長，點餐也很不便，像香煙一樣加編號好了，那就不會錯。」

旅行活用翻譯app｜順利達成目標

這件事明顯是便利店方面沒細心考慮客人感受就張貼通告，連日本人都反感；本文非建議大家勉強配合無理要求，但退一步看看，去外國旅行時，購物店餐如果多加利用智能手機的翻譯app，方便在雙方言語不通時能順利達到目的，雙贏！

Step.1｜手機鏡頭實時翻譯｜看懂外語

看不明白日文，首先可以打開iPhone手機鏡頭，對準想翻譯的文字，點選翻譯即可看到解釋，之後你會發現文字部份被黃框圈起，按一下翻譯即可。

（鍾世傑 攝）

大量店餐可先在備忘錄整理

大量點餐時，記者以前一般會用紙筆寫低給店員看，現在iPhone原生相機已懂認字，並可以相片中文字，對準文字、出現黃框，可點擊「全選」，再點左下角「複製全部」，翻譯好的文字就會貼在備忘錄內，最後加上數量，店員一定會明白。

Google Translate 沒有連線也可翻譯

Android用戶可用Google Translate app，在翻譯主頁點擊相機icon，將鏡頭向著想翻譯的文字，翻譯後的文字會直接蓋在原文之上。Google翻譯還有個優勢，就是手機沒有連線也能運作，只需在出發前先下載好所需語言封包就OK。

（蔡浩騰 攝）

Apple 翻譯 VS Google 翻譯｜那個更好用？

記者實試發現iPhone原生相機認字能力比Google Translate好少少，比如Apple將「外国のお客さん」翻譯成「外國顧客」、Google只翻譯成「外國」。

Google可以翻譯完成的文字讀出來，或是放大，方便向對方展示；而Apple的介面就沒那麼實用。不過很喜歡它有一個讓雙方面對面講話，即時語音輸入翻譯，幾細心。

Google Translate 下載連結：iOS/Android