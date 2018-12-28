【感動】主人葬狗B　狗媽拼命撥開泥土　只為再見一面

不僅人類會為痛失親人感悲痛，其實動物們也會。 內地一名網民日前拍攝了一段狗媽媽含淚送別離世幼犬的短片，片段中狗媽媽不停試圖撥開埋葬愛子的泥土，這幕感人場面令不少網民動容。

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日前，居於河南省的一名網民拍下了家中狗狗埋葬幼犬的一幕，場面令人心酸。該網民表示，當時他正在埋葬出生不久後便離世的幼犬，狗媽媽一直陪伴在側，後來更忍不住出手挖開泥土。

狗媽媽忍不住出手挖開泥土。（梨視頻截圖）

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李姓網民憶述，「黑豹」是朋友轉送給他的狗狗，來到他家時已即將臨盆。「黑豹」一共誕下了7隻幼犬，其中名為「小七」的幼犬甫出生就沒有了呼吸。於是，該網民馬上為「小七」急救，包括進行人工呼吸和心肺復甦，成功救活了牠。

其後數天，該網民發現「小七」身體特別虛弱，因此對牠照顧有加；不但特地把「黑豹」的母乳擠到針筒內餵給牠，更為牠輸氧氣。可惜，「小七」在苦苦支撐4天後，最終不幸離世。

「黑豹」的舉動感動了大批網民。（梨視頻截圖）

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該網民把「小七」的屍體拿給其母親「黑豹」，「黑豹」表現得十分悲痛。翌日，該網民便帶同「黑豹」出外埋葬「小七」。然而在埋葬期間，「黑豹」突然動手挖開泥土，像是想要挖出「小七」的屍體般，並一直不願意離開。

「黑豹」的舉動感動了大批網民，並留言表示，「母愛不分人和動物」、「萬物皆有靈性」、「心疼狗媽媽」、「看到狗媽媽拼命挖土的時候，好感動，眼眶都紅了」。