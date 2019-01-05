【2019首個寵物市集】7間精選檔攤　滿足毛孩衣食住行需要

D2 Place今、明兩天（5日至6日）舉辦「Fairish貓星汪星環保生活週末市集」，場內有120個攤位，令人目不暇給。《香港01》寵物記者今天親身到場視察，現場十分熱鬧，不少寵主也攜同毛孩同行。記者特地精選了以下7家寵物用品店，涵蓋毛孩衣食住行的需要！還未去的寵主們快把握明天去掃貨吧！

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【1】Good Taste HK

店主所售賣的果乾均是自家製，絕無任何添加物。記者親身試味後，發現果乾確實有濃郁果味亦不會太甜。店主指果乾亦適合貓狗進食，但須視乎牠們本身有否吃水果的習慣。店主推介蘋果及香蕉予狗狗作初嘗試，而對貓貓則推薦莓類。

各類果乾價錢各有不同，由$88至$220不等。

【2】風乾食府

「風乾食府」主要售賣自家製風乾零食，不論貓狗均可食用，種類繁多，如鱈魚乾、鱷魚肉、鴕鳥肉、雞軟骨等等。他們更有售「鱷魚肉粉」，供年紀較大牙齒退化的毛孩們食用，只要把粉撒在食糧上即可。

價錢亦十分划算，市集優惠價$100/5包，$200/12包。

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【3】J’s Aromatherapy

店主不但是一名犬隻按摩師，同時亦是一名香薰治療師，因此攤檔所售賣的產品大多都適合人寵使用，能使用家心情放鬆。店主指所有產品均是由天然原材料製造，其中的花草茶更是由店主親自到外地收集，人寵均可飲用。

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【4】RIVA

「RIVA」所售的寵物窩質地特別，是種較少見的棉料，顏色及形狀亦有多種選擇。記者實測質地不會太硬或太軟，頗適合寵物在上面歇息。客人可訂造不同顏色及形狀，價錢由$280起。

【5】Pawesome Living

攤檔售賣各類由外地進口的小食及各種飾物，款式可愛，不論貓狗也可配戴。店主指小食皆是由南非或荷蘭進口，包括有鴕鳥筋及牛筋。記者認為最值得一看的飾物是「波波頸圈」，顏色繽紛的設計令毛孩倍添可愛。

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【6】C.for_Craft

這檔售賣供寵主及毛孩所用的飾物，當中用在貓狗身上的針織頸飾可謂十分搶眼。店主指所有針織頸飾皆是親手製作，因此亦可自訂款式及顏色，保證獨一無二，價錢由$68至$128不等。

【7】Petra

最後介紹的這檔是專門售賣寵物用飾品的，包括和風三角巾、賀年飾物及花花頸圈等。和風三角巾圖案多變，更可從90種布料中自行選擇最喜歡的圖案度身訂造，價錢為$128。另外，檔內亦有不少紅噹噹的飾品，最適合毛孩們穿著過年！