金毛服務犬訪迪士尼超興奮　原來牠身懷重大任務...

金毛尋回犬「Elijah」是一頭受訓中的服務犬，牠早前獲准到訪迪士尼樂園，興奮不已。不過牠入園並非為了玩樂。牠的飼養員指，這其實是一項重要的訓練。

居於美國的金毛尋回犬「Elijah」雖然只得一歲半，卻已是一頭受訓中的服務犬。牠的飼養員Ashley Wilt日前帶牠到訪迪士尼樂園，並為牠和一眾卡通角色留影。

Elijah看見了自己的偶像布魯托，馬上忍不住獻吻。（Instagram@fosteringpuppies）

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其實，Ashley的目的並不只是希望帶牠遊玩，而是想訓練牠與陌生的人和事物相處。她補充道：「雖然到訪主題樂園並非日常路線，但其實它也包括了很多日常生活中會遇到的事。」

Elijah到訪主題樂園其實是一項與陌生人和事物相處的訓練。（Instagram@fosteringpuppies）

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自Elijah 2個月大起，Ashley就成為了牠的飼養員。Elijah來自一家名叫「Canine Companions for Independence」的非牟利機構，主要負責免費為殘障人士提供服務犬。Ashley指她的職責就是培養Elijah成為一頭自信且穩定的狗狗，使其日後的專業訓練能夠順利進行。

自Elijah 2個月大起，Ashley就成為了牠的飼養員。（Facebook@Ashley Wilt Photography）

Ashley形容Elijah進迪士尼後十分興奮：「牠一定很享受在樂園內的時光，因為牠的尾巴一直都在搖。」其實Ashley在數星期後便要和Elijah分開了，後者需要回到所屬機構接受專業訓練；因此這次旅程也算為他們留下了一個美好回憶。

其實Ashley在數星期後便要和Elijah分開了。圖片攝於去年Elijah的一歲生日派對。（Facebook@Ashley Wilt Photography）

雖然捨不得Elijah，但Ashley依然對牠送上無限祝福：「即使我很愛牠，但有人很需要牠。說再見是件難事，但沒有事情可以勝過『看到你養大的狗狗能改變他人一生』。我已經迫不及待看到牠的將來了！」