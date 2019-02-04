【全城狗狗行善日2019】捐款做善事　《香港01》送你人寵合照

撰文：羅俊文
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一度一年由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2月24日舉行。
《香港01》寵物頻道的理念是愛護毛孩、支持領養，為表示對所有愛心寵主的欣賞，今年特地請來本地著名專業攝影工作室Speedycat Studio團隊，為參與「全城狗狗行善日」的朋友，影一張人寵合照。
香港愛護動物協會將於2月24日在迪士尼樂園外舉辦「全城狗狗行善日2019」！（愛協fb）
香港愛護動物協會將於2月24日在迪士尼樂園外舉辦「全城狗狗行善日2019」！今年籌款活動大致分為4個項目，包括「Paw and Friends迷你音樂會」、「寵物 x 手作市集嘉年華」、「玩轉香港特式景點」及「漫步海濱長廊」，讓主人與愛寵們大玩特玩！
除了以上精彩活動，《香港01》寵物頻道今年特地請來本地著名專業攝影工作室Speedycat Studio團隊，為參與「全城狗狗行善日」的朋友，影一張人寵合照。只要到「01心意」平台向愛協捐款10元或以上，即可登記報名。
Speedycat Studio團隊將為參與「全城狗狗行善日」的朋友，影一張人寵合照。（Speedycat提供）
參加條件：
（1）參加者須先成功報名參加「全城狗狗行善日2019」（按此報名；截止日期為2月14日）
（2）到「01心意」平台向愛協捐款10元或以上，同時選定預約攝影時段，共分上午及下午兩場：
上午拍攝時段：早上10時至下午1時 （按此報名）
下午拍攝時段：下午1時至3時半 （按此報名）
是次活動可讓參加者漫步香港迪士尼樂園度假區海濱長廊，遠眺彼岸愉景灣的絕美景致，沿途飽覽海天一色的迷人風光！（愛協提供）
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