【虐待】頑女強扯後腿拖行貓貓狂哭　父親笑住錄影囂張回應網民

台灣一名蔡姓男子上月24日上載了一段虐貓短片至Facebook，其後被網民轉載到群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，惹起了公憤，同時亦令他極速被「起底」。起初蔡姓男子以囂張態度回應網民，但因群情洶湧，他隨後已公開道歉及刪除Facebook帳戶。

日前，一名愛貓之人在Facebook看見該蔡姓男子上載的虐貓影片，遂立刻把短片轉載到愛貓群組，並留言：「請問有什麼方法可以讓他迅速的無法再養這隻貓？要聯絡什麼單位嗎？」

相關文章：CHANEL店用細籠困大狗看門口 被轟虐待終跪底：日後會善待狗狗

片段中的女童，強行拉起一隻橙色家貓的後腿，貓貓因痛苦而大聲慘叫，但一直也沒有攻擊女童。片段拍攝者為蔡姓男子，即女童父親。他全程均沒有阻止女童虐待貓貓，只從旁拍攝並不斷重覆說：「阿咪好可憐喔。」

蔡姓男子以往也曾上載其他虐貓照片，相中女童單手扯起貓尾，逕自向前走，任由貓貓在地上被拖行。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

拍片父親：我敢拍就敢放

除了這段影片外，蔡姓男子亦曾上載女童虐貓的照片。相中的女童單手扯起貓尾，逕自向前走，完全不顧在地上被拖行的貓。網民們直指，女童舉動會為貓貓帶來極大傷害，又怒斥蔡姓男子冷眼旁觀。蔡姓男子隨即把影片刪除，但不少網民早已把影片備份及將他「起底」。蔡姓男子或因此感不滿，隨即以囂張態度回應批評：「我敢拍就敢放，不像你們只會在網絡吠。」

相關文章：【虐待？】內地興起為寵物戴耳環 獸醫絕不建議：增加發炎風險

他的回應引起公憤，一小時內已有約600人留言批評。不久後，他在Facebook公開道歉並隨即刪除帳戶：「本人深感抱歉沒有第一時間制止，相關影片將交由相關單位檢視該行為是否已經違法，本人再次向各位道歉，對不起。」

這則道歉聲明病不足以令網民平息怒氣，不少人再次上傳已備份的影片，並留言狠批其行為，「可悲的家庭教育」、「垃圾家庭」、「感覺此人只是把貓咪當女兒的玩具」、「有什麼樣的家長就有什麼樣的小孩」、「這小孩長大不得了了」、「可以請動保強制把貓咪救出來嗎」。