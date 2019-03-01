【全場爆笑】喵星人將英超球賽當做遊樂場　球員差點踢不下去

在貪玩的貓貓眼中，所有場所都是牠們的遊樂場，不論何時何地何人。在早前的一場英超聯賽中，一頭黑色小貓闖進了其中一場賽事的會場，成為了眾人的焦點所在，更有網民笑言牠是當日的MVP（最有價值球員）。

英格蘭足球超級聯賽（下稱英超）是足球界每年的盛事，來自世界各地的觀眾多達數十億人，是球迷的焦點所在。然而，在2月2日的一場賽事中，竟然有一位比起賽事更觸目的嘉賓出現。當日的賽事是由Everton隊對決Wolves隊，場地為利物浦市的Goodison Park球場。正當雙方球員賣力比賽時，一隻小黑貓突然闖入球場。

就是這隻小黑貓闖進比賽場地。（Everton FC News）

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小黑貓慢悠悠地踏進球場，令雙方球員也停了下來注視著牠。看見球員靜止後，不少觀眾也留意到了這名「不速之客」，全場也定睛看著牠。小黑貓似乎對於成為全場焦點十分滿意，牠隨即在場上奔跑，當球場當成私家遊樂場。

球員們無奈地任由小貓四處奔跑。（Everton FC News）

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小黑貓的出現令全場爆笑，球員們一時驚呆了，不知如何反應。或許球員們都不想因牠浪費寶貴的體力，因此並沒人上前驅趕牠。被球員冷淡對待的小黑貓彷彿興致大減，在數分鐘後離開了球場。

球證決定為比賽加時5分鐘，而比賽最後由Wolves隊以3比1勝出，不知道是否小黑貓為Wolves隊帶來幸運呢？片段曝光後，不少網友也笑言小黑貓是這場比賽的MVP。