173磅肥金毛犬被遺棄　新主人陪牠一年勁減近百磅　全靠一招

不單女生過胖會被男生嫌棄，就連狗狗過胖亦會被主人遺棄。 加拿大有一隻重達173磅（約78公斤）的金毛尋回犬，因為體型過重而遭前主人遺棄。幸得寄養主人每天努力幫牠減肥，牠在一年間竟然減了近100磅（約45公斤），成功重拾苗條身型，更成功獲寄養主人收養！到底牠是怎樣減肥成功呢？

1年前，173磅的Kai胖到幾乎看不見手腳。（Facebook圖片：This is Kai）

加拿大有隻年屆10歲的金毛尋回犬「Kai」，一年前的體重竟高達173磅，比正常金毛尋回犬超重近兩、三倍。由於牠過於肥胖，所以牠身體各項指標都極不正常，即使牠瘦下來亦難以恢復健康，於是狠心的主人決定把牠安樂死。

獸醫不忍Kai就此安樂死，所以於是跟當地動物收容所聯絡，希望可以讓牠重過新生。收容所順利為Kai找到一位充滿愛心的寄養家長Pam Heggie。

▼▼▼點撃圖片睇Kai減肥前後大不同▼▼▼

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▼▼▼點撃影片睇Kai減肥前後大不同▼▼▼

甩肉百磅全靠游泳

Kai的體重比正常狗超出100磅，體重讓牠無法正常走路。最初，Pam想帶Kai走上大門前的三階樓梯，都要花將近20分鐘逗牠，牠才願意爬上去。Kai走路總是非常吃力，不單會不斷氣喘吁吁，而且走不到100米，牠便要停下來休息。Pam不忍牠活得那麼辛苦，決定要幫牠減肥。

本身是護士的Pam，不單嚴格控制Kai的飲食，更每天花時間帶牠做運動，例如每天帶Kai出門三次。即使牠走路步速緩慢，Pam亦不介意花時間陪牠。

由於體重為Kai的關節帶來壓力，為免關節長期受壓勞損，她決定帶牠游泳。Pam先帶牠到水療池嘗試水中漫步，由於浮力減輕了體重對牠的影響，讓牠減肥的過程更輕鬆、順利。Kai看來亦非常喜歡這個減肥方法，所以Pam平日亦會帶牠到住處附近的池塘、小溪游泳。

愛和關懷成減肥動力

經過一年努力，Kai成功甩肉近100磅！牠的身型比過去苗條得多，而且不會再因為體重而行動困難，甚至可以跟其他狗狗一起追逐玩耍。Kai能夠瘦身成功，Pam可說是功不可沒，如果沒有Pam每天鼓勵牠、關懷牠，牠大概連走路的動力也沒有。

原本Pam打算照顧Kai直至牠被人領養，不過在這一年相處時間裡，Pam已經跟牠培養出深厚的感情，決定讓Kai成為家裡的一分子，跟其餘兩隻狗狗一起幸福地生活下去。

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