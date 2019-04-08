芝娃娃化身占卜師　每天專注凝視水晶球　背後竟藏著窩心原因

在古代，很多占卜師都認為動物非常有靈性，適合用來占卜。 美國有一隻混種芝娃娃，自從主人從商店買了一個水晶球回家後，便一直沉迷地看著它，還不時伸手撫摸它，莫非狗狗從水晶球裡看到神秘的事物？

Baja每天都會凝視著水晶球。（Reddit圖片：SmallRubyTouringHat）

美國有位狗主，早前購買了一個玻璃水晶球，原本只打算用來裝飾，沒想到，家裡的混種芝娃娃Baja竟然不時觸摸它，看起來就像占卜師透過水晶球進行占卜似的，「我上星期買了一個水晶玻作裝飾，擺放在窗前的《一千零一夜》上。翌日旁晚，我便看到Baja一直站在旁邊，專注地看著它。」

狗主感到非常好奇，到底有什東西吸引著Baja，令牠那麼著迷呢？難道Baja有神奇的力量，能夠透過水晶球看到未來？狗主嘗試從Baja凝視的角度，了解水晶球能夠看到什麼，結果發現：「原來水晶球能夠折射出街景，讓Baja看到街上的情況。」

▼▼▼點撃圖片看Baja如何使用水晶球▼▼▼

盡責看門狗

Baja的身型雖然迷你，不過牠是一隻盡忠職守的看門狗。門外有什麼風吹草動，或者有陌生人經過，牠都馬上察覺到，並戒備起來。由於她們居住的樓層在地下，經常有陌生人在屋外經過，Baja整天吠叫會為鄰居帶來困擾，所以狗主只好把窗戶關上，並拉下百葉簾，避免牠與外界接觸。

這個水晶球不單為家居添上美感，更讓他們了解到Baja是一隻盡責的小狗，希望竭盡所能保護家人。「牠對陌生人有一點戒心，所以不時會透過水晶球查看窗外的情況。」

Baja是一隻盡忠職守的看門狗。（Reddit圖片：SmallRubyTouringHat）

狗主把Baja的事情發布到網路後，引來大批網民讚好，有不少網民都大讚Baja「聰明」，更指牠是「英雄狗」。同時，有網民貼心提醒狗主，應避免把水晶球放到窗前，因為太陽光長時間直射在水晶球上，會引燃起火。

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