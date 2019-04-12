主人惡作劇　隔透明玻璃桌餵零食　狗狗一臉困惑：怎麼吃不到

大多數狗狗都是精力充沛，除了散步外，多和狗狗做些互動小遊戲，也能訓練狗狗腦筋，增進人寵之間的感情。 在美國，便有一名寵主以惡作劇形式，與狗狗進行互動小遊戲。他與狗狗之間隔著透明玻璃桌，然後用零食吸引狗狗。當從手裡把零食拋出時，狗狗歡天喜地的用口想接著，怎料竟然撲空。這有趣的影片，近日網上瘋狂。不過，不少網民指狗狗被戲弄又沒零食吃，實在有點可憐。

哼！主人你玩夠沒有！（ViralHog）

這段短片雖然不是最新，但近日在社交平台瘋傳。據悉影片在去年8月時拍攝，地點是美國紐約附近的史丹頓島。從短片中可看到，主人手裡拿著小零食，因此狗狗Champ便眼盯盯的看著，當主人將零食拋出，狗狗便張口要接，但其實主人和狗狗之間，是隔著一張透明的玻璃桌子。

~點擊圖片看Champ如何被主人戲弄~

滿心期待，有零食吃了！（ViralHog）

+ 2

滿心期待的Champ把口合上，但除了空氣外，便什麼也沒有。Champ完全摸不透情況，然而，主人似乎還沒有把狗狗戲弄夠，更接二連三的拋出零食，狗狗每次都落空而回，只得站起來嗅聞著玻璃桌子，希望找出原因。當然，狗狗沒法了解玻璃是什麼，最終只能露出失望的樣子。

網民看到影片後，紛紛都替狗狗Champ感到不值。狗狗滿心期待有零食，但主人一次又一次欺騙了牠，實在太傷狗狗感情了。網民表示，「希望狗狗最終有零食作安撫，不然狗狗真的會否高興啊！」、「主人應適可而止」、「真的不覺得有趣，但作為互動小遊戲，還勉強可以，記得給零食作補償」、「看到卻吃不到，那種滋味真的不好受，放過狗狗吧！」、「狗狗不懂什麼叫玻璃，牠以為有一股力牆在阻擋」。