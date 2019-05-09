少女表演縮骨藏身行李箱　貓咪看見古怪生物後暴走施襲

在日常生活中，各貓奴們有沒有和貓咪互動呢？ 近日有貓奴想展示縮骨功給男友看，於是拍片錄下自己藏身在行李箱裡的過程。但想不到這時貓咪突然走近，竟對主人作出了令人感到意外的行為。雖然貓奴震驚，但仍表示不會怪責貓咪。

Anna被家中貓咪Sam抓傷，但她表示不會怪貓咪。（twitter@Anna Colarusso）

近日在網上瘋傳一段短片，畫面裡看到貓咪襲擊一名女子，更令她手腳與臉部流血。原來，這名居住在美國紐約Lagrangeville的21歲女子Anna Colarusso，她已養了貓咪Sam差不多7年了。這天她忽發奇想，想在男友面前展露縮骨功，於是拍下自己藏身到行李箱的影片。但萬萬沒想到，當她穩妥地藏到行李箱時，家中貓咪突然出現，並向她施襲。

~點擊圖片看貓咪暴走施襲過程~

本來Anna只是想拍片，自己藏身在行李箱後男友有何反應。（twitter@Anna Colarusso）

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影片裡貓咪Sam看到藏身在行李箱的主人Anna時，竟突然像發了狂，主動作出攻擊。牠多次跳到Anna身上，用口咬和抓攻擊。就算Anna尖叫逃開，貓咪還是窮追不捨。

貓咪Sam作出凶狠的襲擊，連褲子都被抓穿。（twitter@Anna Colarusso）

影片在5月3日發布到Anna的Twitter後，至今已有超過657萬瀏覽人次。雖然Anna被自己家裡的貓咪襲擊並受了傷，但她表示不會責罵貓咪。她冷靜地回覆稱應人道毀滅貓咪的網民：「我很好，貓咪Sam也很好，我已接受適當治療，很快便會康復。雖然貓咪突然襲擊我令我很震驚，但當晚貓咪Sam已平伏情緒，更走來陪我睡呢！」

至今已有6萬多次轉發，更有近18萬人讚好。（網上截圖）

「我再次重申，我從沒想過要去嚇家裡的貓咪，我只是想向男友證明我能把5英尺高的自己，藏到行李箱裡。我沒想過貓咪會突然走過來，無可否認，牠是被我嚇倒了。但我永遠不會棄養或虐待貓咪Sam的。我清楚知道牠是一隻貓，當感受到威脅時，出盡全力反擊是理所當然的事，所以我不會責怪牠。」

有網民回應稱：「我不是動物專家，但也曾經歷過類似的事。當時我家一隻貓咪突然炸毛並向我攻擊，出於害怕和緊張，我還擊了。最終貓咪平靜了下來，但從此貓咪便怕了我。」也有網民稱：「我是一名實習的獸醫，我認為貓咪這反應是很正常，當牠受到驚嚇時，便會進入戒備與攻擊模式。不過，大多數情況下，貓咪是防禦性較高的動物，只有地盤被侵佔或受威脅時才主動作出攻擊。而要牠們冷靜下來，則要一些時間。」、「我覺得貓咪過去可能曾留下創傷陰影，所以才會失控攻擊主人。」

但無論如何，主人都理性地原諒了貓咪，而貓咪也像什麼事也沒發生過，繼續和主人相親相愛呢！