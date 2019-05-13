【超有愛】鄭秀文冒雨買罐罐餵流浪貓　助牠尋家並親訪領養家庭

黃心穎與許志安車廂激吻事件轟動全城，主角之一的鄭秀文（Sammi）近日心情開始回復平靜，在社交平台不斷發正能量的帖文。 昨天（5月13日）凌晨，鄭秀文在Facebook上載了一張與貓嬉戲的照片，相中的貓咪原來是她去年底跑步時遇見的流浪貓，現在已經找到新家。

鄭秀文昨天凌晨在社交平台發布了一張跟貓咪玩耍的照片。（Facebook圖片：鄭秀文 Sammi Cheng）

鄭秀文去年底遇到的流浪貓，終於找到新家了！去年底，鄭秀文與丈夫許志安於山上跑步時，遇到一隻超級親人的橘白色流浪貓，完全不怕陌生人，更在她身邊熱情地打轉，讓她心感意外。由於流浪貓看起來很肚餓，於是她在附近買了貓罐頭給牠大快朵頤。影片上載到網絡後，有不少網民都建議她收養，亦讓貓咪的事情得到關注。及後更有貓義工留言指，已經救起了橘白流浪貓。

事隔將近半年，鄭秀文昨天（5月12日）凌晨於社交平台發文指，貓咪數月前已經由有心人收養。據帖文所指，牠曾被帶到診所，獸醫發現牠身上沒有晶片，而且沒有主人找牠，有位好心人便決定領養牠。

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考慮添一貓

鄭秀文一直默默地關注貓咪的動態，早前還到收養人家裡探望貓咪，她指「牠現正被寵愛著和被好好照顧著，跟那天在大雨中被淋身又肚餓實在天淵之別，收養者眼中流露著對牠滿滿的愛，我深深感受，好感動。」收養人還為貓咪準備無數貓玩具，看得出他們對貓的愛。

文末，她更提及想為家多添一隻貓，最近經常留意待領養的小貓，亦期待有朋友的貓咪誕下小貓。她沒有因此而著急，全因她近日忙於籌備7月的演唱會，「完全不心急，反正我這陣子超級忙也無暇分心照顧，一步一步吧！我相信，上帝早已預備。」