唐狗遭拖行遺10米血路　路人救起後忍痛大口進食

日前台灣一隻唐狗因身受重傷躺在馬路中心，數位熱心市民向牠伸出援手。狗狗的半邊臉被磨至見骨，大小便失禁，而牠身後亦有約長10米的血路，估計曾被拖行。狗狗經診治後現已出院，並找到了領養者，準備展開新生活。

上周二（14日），台灣屏東縣街頭驚現一隻奄奄一息的黃色唐狗，路過的市民對牠避之則吉。當時網民Yung Chin Huang駕車經過，看見狗狗躺在馬路上，決定喚來友人一同救起狗狗。他們的決定救回了瀕死的狗狗，為牠的狗生翻開了全新一頁。

唐狗奄奄一息地躺在馬路上。（Facebook@Yung Chin Huang）

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據Yung Chin Huang憶述，當時他正駕車前往朋友的店鋪，途中發現有一隻狗躺在對面馬路上。他立刻停車上前查看，發現狗狗的左臉被磨至見骨，鮮血淋漓，而頸上的鐵鍊則磨至掉漆。另外，狗狗身旁亦有排泄物，似乎曾失禁。他發現狗狗身後留下約10米血路，推測狗狗曾被拖行。

Yung Chin Huang表示：「牠（狗狗）倒在路上，經過的人還有那裡路邊的攤販都沒有人要處理。」 於是，他通知友人前來幫忙，並拍下救狗的過程。從片段可見，Yung Chin Huang及其友人帶同紙箱，準備救起狗狗。其中一名女友人曾大喊：「牠還在動啊！」狗狗被他們抬到紙箱內，再送醫治理。

「小黃」強忍著傷口的劇痛，努力地進食。（Facebook@Yung Chin Huang）

獸醫發現狗狗體內沒有晶片，而且已屆高齡；Yung Chin Huang決定幫牠取名為「小黃」。雖然身負重傷，但「小黃」仍非常堅強，強忍著傷口的劇痛，努力地進食。經獸醫評估後，「小黃」昨日（20日）已出院；而他們也幫「小黃」覓得領養者，開展新生活。