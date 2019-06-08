【萌寵充電站】哥基犬懶到人盡皆知　散步中途趴地成招牌動作

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 慵懶的極致是什麼，或許沒人能告訴你，但這隻哥基犬，似乎在努力地嘗試。這隻來自新加坡的哥基犬，可以說是懶到人盡皆知。牠的格言恐怕就是「能坐絕不站、能躺絕不坐！」所以當你看牠的IG或FB裏的相片時，牠總是趴在地板上，一副不願去動的樣子。

就是這張相片，令Cobee又在網上爆紅。（instagram@cobeethecorgi）

在印象中，狗狗都是充滿活力，沒有停下來的一刻。縱然已跑到氣喘吁吁，還是一副渴望奔跑的樣子。但這隻來自新加坡的狗狗，牠卻很有自己的個性。因為牠是一隻超級懶惰的哥基犬，基本上可以不動的話，牠絕對不會多浪費氣力站起來！

【放大圖片看清楚這隻懶出世界的哥基犬】

我這麼喜歡趴在地上，其實是想讓你看清楚我的美股！ （instagram@cobeethecorgi）

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這隻慵懶非常的哥基犬名叫Cobee，今年只有3歲。雖然說牠懶惰，但牠還算是非常好動，最少在出門時的頭幾分鐘，牠會雀躍興奮地跳來跳去。不過，牠很快就感到累了，結果便直接躺在地上，不肯再移動多一步。

懶到美食當前，也不肯向前走動。 （instagram@cobeethecorgi）

累了趴地上直接扭抱

是天生腿短，所以走路特別吃力嗎？主人也不能理解，每當看到Cobee外出時突然趴在地上，一副大爺般的姿態，怎樣拉扯都不肯起來時，除了是尷尬外，還是相當無助。最終，主人往往只有把Cobee抱到懷裏直接搬回家。

所有狗狗都站著，就只有你是趴在地上！ （instagram@cobeethecorgi）

Cobee雖然懶，但吃東西時卻非常嘴刁，最喜歡吃牛肉，但其他食物便興趣不大。如果你在路上遇到Cobee時，手上拿著牛肉的話，有可能會令牠站起來追你討東西吃呢！另外，據Cobee的主人在fb表示，其實Cobee頗喜歡結交新朋友，但牠可能過於熱情，就算不喜歡與Cobee在一起的狗狗，Cobee還是死纏著，結果鬧出不少笑話。如果你想看到Cobee更多慵懶的萌照，便一定要追縱牠的ig。