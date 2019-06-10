【貓行為】神偷肥肉貓站立偷巨大糧　網民：明顯是慣犯

為了吃東西可以去到幾盡？這隻橘貓便親身示範了一次，如何完美偷糧。 這隻橘貓知道廚房上方的櫃子裏，藏著牠最重視的貓糧，於是伸直了身子，鍥而不捨地打開廚櫃。可惜橘貓沒留意，牠的所作所為早已被貓奴留意並拍下，最終事敗而逃。

橘子相當為食，所以身型胖胖的。（facebook@陳婕恩）

食物的吸引力，對毛孩來說真的是難以抗拒。因此這隻生活在台北的橘貓「橘子」，便用盡一切方法，務求要打開櫃子盜取貓糧。雖然牠已成功打開了廚櫃，並跌下了貓糧，但過程被貓奴留意到，最後無功而回。

【放大圖片細看神偷貓咪橘子，如何盜取廚櫃裏的貓糧】

橘子目標明確，清楚知道貓糧就是藏在櫃子裏。（facebook@陳婕恩）

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影片開始時，只見一隻橘貓以純熟的技巧，先跳到廚房的爐櫃上，然後站直身子，開始嘗試打開上方的櫃子。由於距離較高，橘貓要將身子伸直，努力用後腿支撐身體，然後用前肢打開櫃子，整個盜竊過程迅速利落，似是經驗老道的慣匪。

~點擊圖片看橘子貓的萌姿~

網民都笑指橘子貓是神偷，要小心別誤入歧途。（facebook@陳婕恩）

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當櫃子打開的一瞬，一大包未開封的貓糧便從天而降，貓咪已即時想打開來吃，可惜整個盜竊過程早已被在旁的貓奴拍下，在貓咪未打開貓咪時已被喝止。最終貓咪只有悻悻然地離開。

貓奴將影片發布到facebook寵物群組「米克斯傳奇」和「有點毛毛的」，並以標題「直擊神偷橘子竊取糧食」，隨即引起不少網民討論。「入侵地球前亦要先填飽肚子」、「橘貓為了吃，真的什麼也可做到」、「橘貓進化成神偷喇」、「要盡快送牠上學，以免誤入歧途呀！」、「改成密碼鎖看牠怎樣打開」。