【貓行為】家中出現跟自己長相一樣的抱枕　黑喵24小時攬實不放手

貓主子的喜好難以捕捉，但如果買回來的東西得主子歡心的話，相信貓奴也會很高興。 近日紐西蘭的貓奴便買了一個抱枕回家，怎料家中貓咪超喜歡，終日與這抱枕形影不離。貓奴表示：「可能因為顏色與那不爽的眼神實在太似了，因此貓咪視牠為好朋友。」

貓咪Harry一身貴氣，像是穿了黑色禮服。（Beka Smyth）

生活在紐西蘭基督城的貓奴Beka Smyth，6月初外出購物時，看到店內有隻大型的貓咪抱枕公仔，牠那生氣模樣，可以說與家裏的貓咪Harry一模一樣。「尤其是那眼神，我相信Harry一定會喜歡牠。」

貓咪Harry似乎很喜歡這新朋友，靜靜的坐在公仔旁，一動也不動。（Beka Smyth）

「縱然貓咪Harry就是一臉不爽，像全世界的人都開罪了牠。但只要你和牠接觸過後，便會發現牠是隻最黏人，最可愛的貓咪。牠喜歡親近人，就算我只是暫時離開房間，牠也會喵喵叫的呼喚我。每個晚上，牠還黏著我一起去睡。」Smyth實在太喜歡Harry了，因為她是看著Harry成長的。

（Beka Smyth）

Smyth回憶起當她把黑貓抱枕公仔買回家時，她極之期待Harry看到後的反應。「我滿心以為貓咪Harry看到抱枕公仔後會發瘋，但牠只是靜靜地看著公仔，然後又看看我，怎是在說『這是和我開玩笑嗎？』」介紹完這抱枕公仔後，Smyth將公仔放到Harry經常出沒的樹上，牠很快便跳到公仔旁，一臉好奇地看著牠。

Harry年紀還小，因此對許多事物都充滿好奇。（Beka Smyth）

到了第二天，Smyth把公仔放到梳化上，而Smyth也跟著公仔，跳到旁邊並靜靜地坐了下來。結果一整天，貓咪Harry幾乎一動也不動，看來牠真的很喜歡這公仔，想花更多時間與新朋友多多親近。Smyth感到很滿足，畢竟能為主子挑選到合適的新朋友，而且令牠高興，這不就是貓奴最大的心願嗎？

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