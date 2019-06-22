【萌寵充電站】用眼睛說話的貓紳士　貓奴們你能抵抗誘惑嗎？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 美國有隻俄羅斯藍貓，天生一副明星相，牠樣子看來風度翩翩，迷人的眼眸更令大量女粉絲尖叫，更有人覺得牠根本就是吉卜力工作室電影《貓之報恩》裏的貓男爵，不知大家有沒有為牠而心動呢？

Ruble的眼睛像是會說話，牠的眼神已迷倒5萬多個粉絲。（instagram@rubletherussian）

這隻生活在美國紐約州長島的貓咪，牠叫Ruble，是隻俄羅斯藍貓。天生便擁有超高顏值，加上碧綠眼眸，實在魅力非凡。而且主人將牠的毛髮打理得整潔，當你看著牠那迷幻瞳孔時，有沒有對牠一見傾情呢？

Ruble的碧眼最吸引人，你是牠的粉絲嗎？（instagram@rubletherussian）

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Ruble極有做明星的潛質，因為牠對鏡頭並不拒抗，甚至會主動地在鏡頭前眨眼吐舌，做出許多有趣動作，令出來的相片變化更多。當你瀏覽牠的IG時，根本就覺得每張都是在拍廣告或海報！

不少網民指，Ruble很像《貓之報恩》裏的男公爵。（instagram@rubletherussian）

貓咪貴族

Ruble出生在2017年5月7日，今年生日時，主人便為牠製作了一段短片，將牠的生活日常剪輯起來，陪著生日歌。大家都希望Ruble健康成長，將快樂帶給更多的人。不少網民留言，表示Ruble很有貴族氣派，像位風度翩翩的公子。牠嚴肅時像名模在拍照般，但偶然伸伸舌頭，賣個萌又令貓奴們神魂顛倒，希望每天都能看到Ruble的美麗照片。

我來自美國！（instagram@rubletherussian）

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