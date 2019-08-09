金絲雀B憑「西瓜頭」賣萌走紅　網民：側面看似特朗普

大家都總覺得金絲雀就等同高貴，但原來有種金絲雀，天生有明星相，牠的羽毛造型獨特，像是有披頭四的髮型，加上炯炯有神雙眼，當你看過牠後，一定會留下深刻印象。

我們常常會把金絲雀跟高貴聯想在一起，但有種金絲雀有著與生俱來的明星臉～因為特殊的羽毛造型，讓人不斷響起披頭四那經典的西瓜皮造型，甚至是現任美國總統川普的髮型！這種金絲雀叫Crested Canaries，擁有一頭有型的毛髮加上炯炯有神的雙眼，外表十分吸引人！網友紛紛找出川普、豬哥亮、倫敦前市長鮑里斯強森、披頭四的髮型圖進行對比，結果還真的頗有神韻，一起來看看吧～

這種金絲雀叫Crested Canaries，擁有一頭有型的毛髮加上炯炯有神的雙眼，外表十分吸引人！（gloster_4mb@Twitter）

其實Crested Canaries從19世紀就開始繁殖了，牠們的個性溫馴好相處、在鳥類世界非常善於社交！不喜歡打架的牠們與同伴相處和樂，除非遇到其他物種的動物才會顯出膽小的個性，平時的休閒娛樂就是唱歌！牠們有著美妙動人的歌聲，比起對於絲雀雍容華貴的刻板印象，其實牠們不但和善也不需要過於特別的食物～環境通風、涼爽、避免潮濕就可以了，其實是一種對於生存條件要求不高的動物！狀態好的能活到12歲，算是鳥類中壽命較長的喔！

下面這種超級西瓜皮的品種Gloster Canaries，是由3種金絲雀培育來的，分別是Crested Canary、Roller Canary & Border Canary。

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】