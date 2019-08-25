囚犯竟然可在監獄養貓鏟屎　但首先要達成這條件

毛孩本身具有不可異議的能力，牠們能治療人類的心靈。 在美國，有監獄便藉着將收容中心貓咪引進，讓這些毛孩來舒解因犯的心靈，同時也讓貓咪有更多機會接觸人類，達到雙贏的成果。

囚犯對貓咪的到來感到高興，更紛紛成了貓奴。（facebook@Pendleton Correctional Facility_FORWARD）

早在2015年起，印第安納州的動保機構已與當地的監獄合作，嘗試將收容中心裏曾受虐的貓咪，引進到監獄裏與囚犯相處。在囚犯與貓咪接觸的同時，他們也有責任去照顧貓咪生活的大小事，鏟屎、餵食、玩耍，以至替貓咪保暖，都是他們要關心的事。這個合作計劃名為「Felines and Offenders Rehabilitation with Affection, Reformation and Dedication」（FORWARD），經過幾年試驗，監獄與收容中心都表示成效良好。

囚犯都被貓咪的舉止所融化，甘願成為貓奴。（facebook@Pendleton Correctional Facility_FORWARD）

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曾受虐貓咪難被領養

收容中心裏有許多貓咪，但有一批貓咪特別難有人肯去收養，這就是曾被虐待過的貓咪。牠們心靈受到傷害，因此懼怕人類，甚至是討厭與人類接觸。結果收養者來到中心時，這些貓咪不主動親近，因此被領養的機會大減。

同病相憐

在收容所的貓咪，某程度上和囚犯很相似，都是被社會所遺棄。透過FORWARD計劃，監獄引進收容所內不易被領養的貓咪，並由囚犯們輪流照顧。與囚犯接觸後的貓咪，被領養回家的機率明顯上升。另一方面，囚犯在照顧過程中亦學習到責任感，並更主動去愛身邊的人和事。就這樣，收容所貓咪數量得以減少，也能幫助這些缺乏安全感的貓咪，重拾對人類的信任，同時也能感化囚犯的心靈，可以說是達到三贏局面，因此連續幾年政府當局都批准這計劃。

你找我有什麼事？（facebook@Pendleton Correctional Facility_FORWARD）

有罪犯曾告訴獄卒Maleah Stringer：「這是我第一次主動去關心一個生命，原來不使用暴力，也能解決問題，這是從沒想過的事情。」在與貓咪朝夕相處的情況下，囚犯們在不知不覺間都成了貓奴。他們主動為貓咪製作貓抓板、因怕貓咪冷而親手編織毛帽、用木板製作跳台讓貓咪生活得更舒適，當然少不了就是經常去撫摸貓咪。