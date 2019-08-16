少女因喪犬欲請假不果被解僱　網上聯署請願盼爭取合法寵物喪假

如果面對突然而來的喪狗之痛，你認為自己要多少時間才能復原呢？ 近日在蘇格蘭，有位少女因家中狗狗突然離世，向僱主要求請假一天但遭拒絕，最終更因她沒有上班而被解僱了。少女感到無奈，但沒有後悔自己的決定，更積極在網上聯署請願，希望爭取到合法的寵物喪假。

寵主在IG裏上載狗狗照片，並懷緬着狗狗陪伴自己成長的日子。（Emma McNulty）

現年18歲的少女Emma McNulty，她與愛犬Milly，一直生活在蘇格蘭的Baillieston。很不幸地，上周六（8月10日）時，她的愛犬突然意外離世。由於當日Emma本身要上班工作，於是她在早上10時多向經理提出請假，指當日下午3時沒法上班。不過經理表示不同意，並要求她賠償當天的損失，最終更被解僱。

與狗狗14年的感情，怎可能不傷感悲痛。（Glasgow Live WS）

喪寵同樣傷痛

約瑟爹利Milly已陪著Emma有14個年頭，她對愛犬離世感到哀傷，沮喪與身體不適，令她想請假。但經理表示，她必須找到有人來替班才可。由於時間緊迫，根本沒人可來替代。最終Emma被經理解僱。經理透過電郵告知Emma，她因行為嚴重不當而被解僱。

Emma在自己的個人Instagram上發文向已故的狗狗致敬，並指她其實只是想請假一天以收拾心情，並去追掉離世的親人（狗狗）。但沒想到最終自己會被解僱。她隨即在網上發起一份聯署請願，要求僱主在遇上員工有寵物死亡時，能合理地發放寵物喪假。

很多人支持給予寵物喪假，希望真的能落實。（網上圖片）

我認為Milly是我重要的家庭成員之一，牠和我一起成長，彼此間有着深厚的感情。牠的離世對我來說有着沉重的打擊。我只是希望用一天的時間去整理收拾自己的心情，同時為狗狗默哀致敬，我覺得一點也不過份。我希望替所有寵物主人爭取權益，讓僱主能合理地給予寵物喪假。喪寵的主人需要時間來平復心情，如果落實了寵物喪假，那麼僱員便不用擔心會因此而失去工作。 Emma McNulty

網上聯署請願至今已有超過9000人支持，離目標1萬人相當接近。大量留言表示「有時候狗狗比親人還要親密，怎可能不傷心」、「狗狗是家庭成員之一，我們應該給予喪狗的主人時間去追悼」、「喪狗的痛楚心情，一時三刻難以平復，給予一天假期是合理的」、「許多寵物都是與主人一起成長，那份羈絆感情，怎能不給予體諒」、「你的親人離世了，用一天時間去追悼懷念有錯嗎？」大家都支持Emma的請願，希望能得到所有僱主關注。

【點擊圖片看台灣作家九把刀在愛犬離世時的傷痛，狗狗是重要家人，怎會不傷心】

九把刀在喪犬後，一再於FB裏懷緬與狗狗往日的照片。（Facebook圖片：九把刀_Giddens_Ko）