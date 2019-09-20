60kg坦克身軀洛威拿「慢慢」被讚瘦　鄰居婆婆太仁慈了？　

在長輩眼中，我們總永遠也吃得不夠多，就連體重高達60公斤的洛威拿「慢慢」亦不例外。 牠早前被鄰居婆婆大讚變瘦了，令其飼主甚感困惑，因牠最近體重根本從沒下降。

來自台灣南投縣的洛威拿「慢慢」因陪伴鄰居婆婆一事，大受網民歡迎。牠的身形本來已頗為圓潤，加上不時有粉絲送上各式各樣的零食，牠的體重因此一直有增無減。然而，90歲的鄰居婆婆日前卻指牠變瘦了，飼主聽了這句話後大惑不解。

鄰居婆婆日前指慢慢變瘦了。（Facebook@洛威拿〝慢慢〞）

日前（18日），慢慢的飼主帶著牠在住所附近散步，走著走著赫然發現牠並未跟上前，轉頭一看便看到躺在鄰居婆婆腳邊的牠。也許是慢慢看到婆婆獨自坐在路邊，才窩心地陪在她身旁。慢慢看到行蹤被發現時，隨即露出燦爛的笑容。慢慢的飼主表示，當時鄰居婆婆一邊輕撫著牠，一邊用台語說出「最近有變瘦」。聽到這句話的飼主滿頭問號，因為慢慢其實並沒有變瘦。

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日前（18日），慢慢的飼主帶著牠在住所附近散步，走著走著赫然發現牠並未跟上前，轉頭一看便看到躺在鄰居婆婆腳邊的牠。也許是慢慢看到婆婆獨自坐在路邊，才窩心地陪在她身旁。慢慢看到行蹤被發現時，隨即露出燦爛的笑容。慢慢的飼主表示，當時鄰居婆婆一邊輕撫著牠，一邊用台語說出「最近有變瘦」。聽到這句話的飼主滿頭問號，因為慢慢其實並沒有變瘦。