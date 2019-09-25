網民直播扮暈　測試貓狗忠誠度　竟出現意想不到結局

網上不時有人去做實測，就是如果主人突然暈倒，家中貓狗會有何反應呢？ 早前台灣也有網民開直播實測，看看如果自己突然倒在地上，家中3貓1狗會如何。雖然最終貓狗沒有太大的反應，甚至乎只是睡在主人身旁。但主人表示，牠們幾隻本來都是浪浪，大家有緣在一起，已很感激了。

網民開直播實測，要是暈倒在地上，家中寵物會如何呢？（facebook@貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

狗狗比貓咪更愛主人？這個問題其實沒有太大意思，畢竟這都只是人類的想法，我們無從得知貓狗心底話。但網上不時有人做實測，裝暈倒看看貓狗反應如何，從而心去判斷寵物有多關心主人。不過，如果你看到這次網民實測，你可能要失望了。

【點擊圖片看這裝暈直播時的情況，其實15分鐘內，貓狗都沒有多理會主人】

3貓1狗才是這次直播的主角，但牠們的反應有點讓人失望呢！（facebook@貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

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與浪浪相聚是緣

據直播影片的主人表示，其實家中的3貓1狗，本身都是浪浪。大家能相遇相聚在一起，已是一種緣份。他之所以要直播裝暈看貓狗反應，是因為覺得網上的影片大多是錄影的，不夠真實，於是才用直播方法實測，本身沒有預期貓狗會有何反應。

【點擊圖片看這三花（樂樂）、虎斑（momo）、玳瑁（阿喵）和黑狗（一筒）的生活趣事，其實牠們身體健康，已是主人最大心願】

（instagram@look_its_sadie）

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為求真實，主人先和貓狗們在玩，然後突然倒在地上。起初他的舉動，是嚇怕了貓咪和狗狗，寵物們都四散走開。在經過一段時間後，狗狗有前來嗅聞，甚至索性趴在主人身旁。三花貓樂樂、虎斑貓momo、玳瑁貓阿喵，以及黑狗一筒，在15分鐘內只是自顧自的在走動，牠們有關心過主人嗎？

只有一筒肯靠近看看主人。 （facebook@貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

網民看着直播，紛紛留言表示主人真慘，竟然寵物們都不理睬。「這看誰躺着比較久嗎？」、「大概是演技太差了」、「只覺得地上很燙」、「動物敏銳度很高，知道這是假的。」、「喵：看主人能傻多久？汪：辛苦了，裝這麼久。我陪你吧~」、「我以為貓會直接踩過去！」、「怎麼感覺有點悲慘」、「為什麼要這樣傷自己的心呢？主人：以後沒有了」、「哈哈，完全沒有理，牠們以為你睡在這裏」、「牠們很淡定」、「狗狗還算有良心」、「貓：終於安靜了」似乎大家都很同情主人呢！