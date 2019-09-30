被抓臉差點破相　小貓奴自製低成本「防抓神器」　從此無憂慮逗貓

雙爪是貓主子們最強的武器，一旦惹怒牠們便會受到利爪的懲罰。日本一名小貓奴不慎被主子抓傷，但他仍堅持繼續與主子嬉戲，因此自製了一個超低成本的「防抓神器」，展現無限創意。

日本貓貓「小雪」現年6歲，月初時在嬉戲期間錯手抓傷了小貓奴，令其臉上留下兩道長長的血痕，半邊臉轉眼變得紅通通。然而，受傷的貓奴仍不死心，決定自製防具應付利爪，繼續逗弄貓主子。

小貓奴被小雪抓傷臉頰，留下兩道長長的抓痕。（Instagram@koyuki_chan01）

從小雪飼主上傳的相片可見，其兒子的右臉有兩道清晰可見的紅色抓痕，可幸並未流血。小雪飼主指，小雪其實並非故意傷害兒子，而兒子亦並未因此生氣，更自行把透明膠桶套在頭上，防止再度被抓傷，然後便繼續摸貓。小雪飼主亦在帖文中補充道，傷口現已癒合，籲粉絲們不用擔心。

小雪和小貓奴感情深厚，並非故意抓傷他。（Instagram@koyuki_chan01）

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小雪在Instagram上的簡介中提及，特別技能是「指導小孩學習」，原來牠經常會坐在小貓奴的功課旁，「監督」著他溫習及做功課。早前，小雪在家中歡度6歲生日，正正是由小貓奴抱著牠吹蠟燭，可見二人感情要好。