【雪橇犬】美容院傳慘叫聲　原來二哈在求救　眼利網民看到笑點

常言道：「狗狗有三歲小朋友的智慧」不過這句話套用在雪橇犬身上，可能不太適合？全因牠們經常都會做出些脫線的行為，令旁人傻眼。 有網民早前在抖音上載了一段影片，分享家中雪橇犬洗澡的趣事。狗主把牠送到美容院後，牠隨即在美容院的浴缸瘋狂大叫，正當大家以為牠感到不適之際，有眼利網民發現......

雪橇犬怕洗澡而在浴缸叫到拆天？（抖音截圖：991005j）

抖音帳號「憨憨是只傻狗」，經常會分享家中雪橇犬的傻事。這次狗主分享了一段影片，內容是他帶雪橇犬到美容店洗澡。美容師剛把牠送到浴缸，雪橇犬就把手撐在浴缸，想要掙脫身上的狗繩，並對著門口大吼大叫，聲音在美容室裏回盪，彷彿在求救似的。狗狗歇斯底里地大叫，單聽牠的叫聲已經覺得可憐。不過有眼利的網民就發現到重點：「水還沒開耶！」

▼▼▼點撃圖片放大：逐格看雪橇洗澡前狂叫▼▼▼

▼▼▼點擊影片放大：雪橇犬大吼大叫全因......▼▼▼

「救命呀！快來救救我！」 有網民早前在網上群組分享這段影片，並以狗狗的口吻說出救命的讀白。影片吸引了5千多個網民讚好，網民留言指「主人充耳不聞。」、「就好像宰豬一樣」、「牠的靜音按鈕在哪」。有眼利的網民更發現「還沒開始」、「水還沒開耶」！到底這隻狗有多怕洗澡，剛走到浴缸便狂叫過不停？

如果說到最天真的狗，一定是雪橇犬。

有段影片近日在網上熱傳，內容是有位女主人回到睡房的時候，看到男主人抱著雪橇犬睡覺，而且床上的雪橇犬滿臉笑容，好像在炫耀自己的地位！有網民更留言指：「不被愛的那個才是第三者！」