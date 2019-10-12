爸媽嫌「小虎」隨地大小便反對領養　兩個月後轉涼竟動手做貓窩

台灣新北市網友YA Treason這天見父母在客廳小心翼翼研究某種東西，好奇地走上前一看，才發現原來他們怕愛貓「小虎」夜晚著涼，正拿出冬季衣物作個暖窩，但回想兩個月前，父母對養貓一事曾強硬反對，如今卻出現這樣的景象，讓她當下十分難以置信。

YA Treason一直以來喜歡毛孩，但家中長輩卻認為寵物會隨地大小便，導致環境髒亂，堅決反對養貓一事。前陣子有隻幼貓在建國高架橋上流浪，YA Treason見小貓生存地段危險，又找不到領養人，決定主動認養再試著和父母溝通，「他們一開始十分反感，不但說貓很臭，還曾撂下狠話說會找一天把小虎送養，曾有好一段時間都過得很忐忑。」

後來父親退休在家照看貓咪，發現小虎學習很快，不但會定點大小便，平常沒事也不會在家吵鬧、搗蛋，是很乖的貓咪，漸漸認為平時空閒，養隻寵物並非壞事，從此將小虎認定成金孫。不到2個月時間，父母全都變成貓奴，平時定期幫毛孩洗澡、鏟貓砂，有空還會自己上網找影片，手工做點日用品給貓用。

小虎還是最喜歡窩在爺爺的腿上。（ETtoday提供，有點毛毛的／飼主YA Treason授權）

YA Treason這天回到家後，發現父母正爭相拿出自己的冬季衣物丈量尺寸，想替小虎做個溫暖的窩，「一問才知道，他們最近發現天氣轉涼，急忙準備衣架和舊衣服，一針一線親手作暖窩，父親熟練地抱著小虎，就像在哄寶寶睡覺一樣溫柔。」

看著家中兩老卸下心防與貓交心，YA Treason覺得驚訝又溫馨，她將這段日常放在Facebook社團「有點毛毛的」後，獲得網友紛紛留言，「都是這樣，長輩淪陷的很快」、「媽媽的衣服上還有貓圖案」、「事實證明貓才是親生的」、「爸爸完全是抱小嬰兒的姿勢啊」、「貓貓：幫人家縫好一點喔」、「妳快被邊緣化了」、「養久了才發現誰是親生」、「阿公阿嬤的金孫」。

小虎：謝謝阿公阿嫲（ETtoday提供，有點毛毛的／飼主YA Treason授權）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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