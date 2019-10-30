【領養狗】與暫托狗奇蹟重逢　神劇情展開　女主人：牠還認得我

人狗之間相遇是一種緣份，能夠重遇更應好好珍惜。在美國有位女子，最近便奇蹟地與第一次暫托的狗狗重逢，一切來得很突然，雖然已相隔一年，但彼此明顯都認得對方。最終狗狗新主人表示會常帶牠過來玩，讓她能與狗狗好好聚舊。

狗狗Winnie：你還記得我嗎？（twitter@Kate Howard）

這宗感人的重遇故事，發生在美國的肯塔基州（Kentucky）。在10月中旬的一個下午，Kate Howard剛參加了朋友的葬禮，心情有點落寞，於是靜靜地呆坐在家大門外。但突然她看到一隻可愛的啡色小狗，在不遠處正緊緊地盯着她。「當時我覺得這小狗很特別，很眼熟，但我說不出原因。」Kate說。

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小狗頸項上有狗繩，牠的主人也催促着要牠走動，但小狗沒有回應，還是呆呆地看着Kate。直到小狗主人呼喚着「Winnie，過來吧！」就是這句話，勾起了Kate的回憶。她回想起約1年前，她在Louisville Metro Animal Services裏，曾暫托照顧過一隻小狗，當時那狗狗也叫Winnie。

一般情況下，我不會答應成為暫托家庭照顧狗狗，但當時收容中心貼出了Winnie的相片，指狗狗需要暫托家庭。剛好是連續五天的感恩節假期，我見狗狗非常可愛，反正我沒有安排假期活動，我有的是時間，所以把小狗接了回家。 Kate Howard

相處5天印象難忘

雖然只有5天時間，但Kate全心全意照顧着小狗Winnie。「在這幾天裏，小狗已知道應要在戶外撒尿，睡覺的地方是在木板小箱裏，牠的學習能力很強又充滿活力，加上向前下垂耳朵，實在很討人歡心。」

但Kate沒法把狗狗留下來，因為她家裏已有隻小狗Foxy，實在沒法同時照顧兩隻小狗。Kate對狗狗Winnie現在的主人說：「當時將Winnie送回收容中心後，我整整哭了三天。由於實在放心不下，我又走到收容中心，要求在Winnie的資料檔案裏留下自己的名字，如果有天小狗被人領養後又棄養的話，可以聯絡我。」

而Winnie的新主人則表示，她絕不會棄養Winnie，而且狗狗很乖巧，人見人愛，在家中生活得很幸福。

Kate是在幾個月前，才搬到現在的房子，與Winnie與主人住的地方，只是相隔幾個街口。Winnie的主人表示，她會經常外出遛狗，也會來這裏探望Kate。

早前狗狗Winnie與主人一起來到Kate家，而狗狗Foxy也有出來招待。但Foxy早前因意外弄傷了腳，因此行動不便。Kate表示，Winnie對Foxy充滿了愛，但Foxy卻處處避開呢！

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