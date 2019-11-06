暖男每日被750隻浪浪包圍極震撼　知道真相後所有人都感動

狗狗從不在乎主人是有錢或貧窮、信的是甚麼宗教、種族或膚色是哪一種，牠們所需要的，只是主人的愛與關懷。但即使如此，還是有不少人將狗狗如垃圾般棄養，造就Sasha的救狗故事。

每天被幾百隻狗包圍着，這也是一種幸福。（facebook@Sasha's Shelter）

這個暖男救狗故事，早在2008年時開始。當時塞爾維亞人Sasha Pesic，在回家鄉Nis途中，遇到了4隻被遺棄的小狗。當時他感到極難過，為何有人會不要這些可愛小狗。於是他沒詳細考慮自己的經濟情況，便開展了他的拯救大計。在短短十多年裏，他已經救助了超過1200隻狗，其中400多隻已經被人收養，但仍有750多隻狗在庇護中心裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然Sasha與6名義工一起管理庇護中心，但光是750隻狗的食物費用，每月就要花掉他大約1萬歐元，還有狗狗的醫療費用、工作人員和臨時庇護所的維護費等等，都是龐大的開支。

流浪狗的出現，歸根究底就是棄養所致。（fb@Sasha's Shelter）

現時庇護中心裏的經費，全是由捐贈與捐款維持。雖然大部分捐款是當地人提供，但Sasha知道這不足夠，因此已將募捐範圍擴展到全世界，希望能籌得更多資金，讓狗狗盡快找到一個幸福的家。

狗狗從不嫌棄主人，只是主人無情地拋棄了牠們。（fb@Sasha's Shelter）

Sasha的救狗之路並非一帆風順，早前當地政府便有意收回庇護中心的土地，但幸好成千上萬的愛狗人士遞上了請願書，當局收地計劃才暫時擱置下來。而事實上，Sasha的庇護中心已有「狗滿之患」的問題，他明白遲早也要找個更大的地方去飼養這些無人看顧的狗狗。

問題出在當局沒有正視與解決流浪狗方案，也沒有向動保機構提供適當的支援。再加上實在有太多不負責任的狗主，棄養問題相當嚴重，他們找來一堆藉口推搪，而最常使用的藉口，就是「我有了小孩，不能再照顧狗了」。 Sasha Pesic

經過10多年的努力，Sasha贏得了全世界愛狗人士的關注與欽佩。他憑一己之力，救助了極多浪浪，這是充滿了愛，才能持之而恆的善舉！如你也是有心人，可瀏覽Sasha在Patreon的每月捐助計劃，助他們拯救更多浪浪。