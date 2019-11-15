【大埔】新鄰居不滿餵流浪貓　威脅落毒殺害　7浪浪急尋領養

大埔區一名網民於網上發文，指其鄰居因不勝煩擾，揚言要毒害住所附近的流浪貓。發文者為免浪貓慘死，遂立刻在網上為貓貓找尋領養者，助牠們逃過一劫。

網民Sally上周五（8日）凌晨於網上發文求救，指一位最近才搬來的鄰居因討厭貓，不希望她繼續餵飼附近的流浪貓，繼而出言威脅要毒害貓貓。Sally唯恐鄰居會將威脅付諸實行，於是急忙為貓貓尋家，希望能盡快安置牠們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民Sally周五（8日）凌晨於網上發文求救，為貓貓們急尋歸宿。（受訪者提供）

新鄰居出言威脅

Sally居於大埔的村屋，過去兩年也有餵飼流浪貓的習慣，約共有6至7隻貓。早前，一個家庭搬來了她住所隔壁村屋的地下，並多番對Sally餵飼流浪貓表示不滿。Sally引述該名鄰居指，貓貓經常跳入其花園範圍如廁，令其一家大感煩厭。Sally並未因此而停止餵貓，直至日前（6日）該名鄰居竟出言威嚇，表示如她不將貓貓們趕走，便會毒害貓貓，令她甚為擔憂。

Sally過去兩年也有餵飼流浪貓的習慣，住所附近約共有6至7隻貓。（受訪者提供）

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貓貓均已絕育且健康

面對鄰居惡言相向，Sally雖感失落，但並無怪責之意：「唉，點解連幾隻貓都包容唔到。不過我都明貓貓可能真係令佢好困擾，佢的確加咗好多網防止貓貓進入。」為了貓貓的安危著想，Sally只好為牠們尋家，讓牠們不再流浪。

Sally指所有貓貓均已絕育，而且健康健全，對領養者亦不設任何要求。發文至今僅數天，Sally已接獲數人表示有意領養貓貓，情況尚算樂觀。如有人欲領養貓貓，可透過本專頁聯絡Sally。

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