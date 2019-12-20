【狗狗減肥】12種低卡路里蔬菜推介　原來這幾款蔬菜最有效消脂！

一般狗狗都不會過肥問題，但由於主人溺愛，加上長時間被困在室內缺乏運動，在攝取熱量多於消耗熱量時，狗狗就容易發胖。肥胖的狗狗會引發起許多健康問題，因此應適時替狗狗安排減肥大計，而飲食控制，加入適量的蔬菜，是有效的減肥方案。

狗狗是肉食還是雜食動物，至今仍未有一致的答案。但從狗狗的天性和生理結構來看，牠們毫無疑問應歸類到肉食動物類。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過，隨着狗狗與人類一起生活成長，給牠們適量地吃蔬菜，是有助減肥而且能健康成長。以下的12款蔬菜，都是低卡路里的選擇，而且能讓狗狗腸胃更健康。但因狗狗消化蔬菜的能力較弱，飼主宜將蔬菜攪成泥狀才餵予牠們，而且每次分量不宜過多。

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減糧循序漸進

要替狗狗減肥，在選擇食物上要多留神，除了適當地把以上蔬菜加入主食中，同時亦要減少主食份量。留意減份量要循序漸進，以免引起狗狗身體不適。

減糧不能過急，以免引起狗狗身體不適。

禁零食

許多狗主都因心軟，認為主糧少了就給零食來醫肚，但這其實只會破壞減肥計劃，甚至令狗狗出現偏吃情況。

再楚楚可憐的眼神，也不能心軟給零食吃。（ig@ashley4u2u）

加強運動

減肥的另一個不二法門，當然就是適當的運動。許多時狗狗因缺乏運動而導致肥胖，主因還是狗主沒有勤遛狗。因此，作為狗主的你別再找藉口，每天勤力與狗狗一起散步減肥吧！