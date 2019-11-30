主人被「小三」搶走　狗狗委屈樣足似失戀　網民：快抱牠

狗狗會呷醋嗎？其實狗狗和人類一樣，也有感情也會撒嬌吃醋。近日有網民便分享了兩張狗狗吃醋相片，笑翻不少網民。在相片中可到狗狗楚楚可憐，頭耷耷的一臉不悅，在旁則是主人和小主人，主人解釋狗狗是：「要爸爸哄！」

布布在愁什麼呢？是因為失寵了？（fb@布布好可愛）

這組有趣的相片，由網民發布到Facebook群組「米克斯傳奇」，並有文字解說：「阿布又在小媳婦了！好可憐的樣子，要爸爸哄！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看戲精布布的演技，但牠其實很錫家人的！】

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在演爭寵戲

原來，這隻狗狗叫「布布」，本身就是戲精了，經常都在演戲。當時主人正照顧着剛喝完奶的兒子，要替他掃風。但在輕撫掃拍到一半時，布布就靜靜地端坐在梳化中。當主人留意到布布神情時，便趕緊摟着牠安撫，結果一人一狗，左擁右抱都要好好照顧。

其實，先前主人也分享了布布在呷貓咪的醋，情況完全一樣，布布就是擺出一副受了委屈的樣子，像是被人冷落了「小三」般，令人於心不忍，要趕緊把牠摟在懷裏。

早前主人抱着貓咪，沒理布布，結果牠又一臉愁容。（fb@布布好可愛）

雖然說布布好像經常在爭寵，但事實上布布很疼愛家人，小主人睡覺時總是待在旁邊候命。而主人也呼籲，縱然「有了寶寶，千萬不要棄養毛孩」，因為毛孩就是家人，養牠是件一生一世的事，要照顧一輩子，不能隨意棄養。

布布精湛的演技後，令網民大笑，沒想過狗狗也會演爭寵戲！「爸爸偏心啦，我是不是垃圾桶撿來的？」、「失寵是有多可憐？」、「爸爸的愛被搶走了，好憂鬱啊！」、「阿布說：人家也是孩子！」、「果然是小三無誤」。想知道布布的最新近況，可瀏覽牠的Facebook專頁「布布好可愛」！

【狗狗其實很喜歡和小朋友玩，這隻狗狗更是逃家去玩】

如果你發現家中狗狗每晚都會消失幾小時，是否也十分擔心呢？澳洲有主人便面對此問題，正當徬徨不知所措時，鄰居卻傳來了一張狗狗照片，令主人放下心頭大石，也得知了狗狗的大秘密。

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