【萌寵充電站】是時候交租了！白柴犬包租婆原來有超多身份

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 替狗狗打扮拍照，是不少寵主喜歡做的事。日本有隻白柴主人，便將狗狗打扮成不同百變造型，一時成為大媽，突然又變美少女，是學生或是醉酒漢，都扮演得十分有趣，吸引網民目光。

聖誕節快到，預先送上聖誕祝福。（ig@uminoriharu）

這隻可愛的白柴叫さな，今年已經9歲，每年12月10日，就是牠的生日。牠生活在日本的名古屋，主人相當愛錫牠，並替牠打扮改變形象然後拍照留念，更因此吸引了15萬粉絲追蹤！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這就是用白柴毛髮造出來的帽子。（ig@uminoriharu）

早前，白柴主人分享了一張相片，令不少網民羨慕。當中看到白柴戴上假髮，但原來這假髮，是主人收集白柴掉下來的毛髮，然後用膠水黏合起來，不少網民也爭着學習，來替家中狗狗打扮一番。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾