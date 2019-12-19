北京通州限狗令下　35厘米高即違規　狗主忍痛替愛犬安樂死

近日北京通州為了落實文明養狗，嚴厲推出限狗令，要求禁止飼養35厘米高的犬隻，並限3日內自行處理，否則違法會被檢控，結果狗主只能忍痛將愛犬安樂死。

有什麼狗狗是不高於35厘米呢？（pixabay）

據消息指，北京市通州區在12月5日時，發布了一則通知，表示按照北京市養狗管理規定，通州區所有樓房一律不得飼養身高超過35厘米的犬隻，且限在3日內自行處置，否則通州公安分局治安支隊會進行檢查，一經發現便會將狗隻沒收，並會對狗主人進行檢控懲罰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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引爆安樂死潮

據悉至今已有不少狗隻，被上門查訪的人員亂棍棒打而死，民眾敢怒不敢言。不少寵主，更是哭着帶愛犬到寵物醫院安樂死，結果爆發寵物醫院「安樂死潮」。微博上更有寵主因為無力負擔愛犬安樂死費用，只得忍痛自己打死愛犬。

日前內地歌手朴樹曾在微博發文，表示北京市通州區突然開始管控超過35厘米高的狗隻，但只許3天時間處理，實在時間不夠。他懇求警方「多給一些時間，以及是不是可以研究一下更人道一些的政策，比如對於非烈性的大型犬，嚴格辦理狗證，嚴格規定遛狗的安全裝備和區域，自行清理狗屎，重罰違規等。」但相關微博消息現已刪除，未見朴樹進一步回應。

內地歌手朴樹在微博中，曾表示希望能多給一些時間去處理狗隻。（微博）

通州警方則回應，指在11月份時曾多次收到投訴，指有人違規飼養大型犬，出現遛狗不拴犬繩、隨處便溺等「不文明」養狗情況。而且警方指早在2006年時已實施的《北京市養犬管理規定》的規定，表示不能養大型犬隻，給予3天時間處理犬隻，是將狗狗從重點管理區帶到非重點區域，因此是合適的，更否認是要求狗主進行安樂死。

民眾自發救狗

縱然通州警方否認將大型犬、烈性犬安樂死，但微信公眾號「Calipaw加利愛寵」撰文指出，自從這限狗令推出，狗主在寵物醫院前大排長龍，要求為愛犬安樂死，因為寵主為了不要讓愛犬慘死棍棒之下，承受不必要的痛苦，在別無選擇下只得忍痛安樂死。為了讓這些狗隻可避過一劫，有組織發起希望近期搭乘國際航班，從北京飛往美國洛杉磯、舊金山的市民，作為飛行志願者攜帶犬隻出國。

【每次內地限狗令推出時，都會惹來不少爭議。去年深圳限狗令推出，同樣令不少愛狗人士怒聲四起】

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