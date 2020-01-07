【澳洲山火】火魔突來襲　一家逃生棄財產　13隻狗狗比一切更重要

澳洲山火持續近4個月，至今仍未受控，多達5億隻動物及25人因此喪命，數以萬計的家庭需疏散。新南威爾斯州一戶人家因火勢蔓延，而踏上逃生之路，一家四口在逃難之際，亦不忘帶走家中13隻愛犬。

澳洲山火火勢持續，蔓延至不同地區，包括位於新南威爾斯州的小鎮Mogo。猛火於除夕夜來襲，當地一戶人家趕忙撤離，一家四口在危急關頭僅帶走了一輛私家車，以及13隻狗狗，當中包括4隻僅10周大的幼犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Gardner一家四口為避山火而逃生，危急關頭僅帶走了一輛私家車，以及13隻狗狗。（ABC News）

Glenn Gardner及其妻子Sara擁有兩間屋，他們在除夕夜只顧攜同兩名女兒及13隻愛犬逃生，其餘財產則均被大火吞噬。「我們失去了我們的家，除了眼前的這些（財產）外，我們失去了一切，這實在極可怕」，Sara嘆道。一家四口現時僅住在這輛私家車內，丈夫Glenn指：「一切來的太突然，我們無處可去。」

澳洲的天空因大火而變得通紅。（Facebook@Alison Rainey）

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Gardner夫婦所養的多數為阿拉斯加雪橇犬，因體型較大，難以住進車內。Sara表示：「（狗狗）Stormy和Bear被繫在車外，Lucky則陪我們在車子附近徘徊，車內有4隻幼犬及4隻狗狗，其餘兩隻則由我的女兒們陪伴。」

是次山火由9月開始，維多利亞及新南威爾士州均為重災區，至今於新南威爾士州已造成至少8人死亡，燒毀過百間民居。

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