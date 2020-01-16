曾遭遺棄仍對人類忠誠　2隻比特犬勇救被劫主人獲嘉許

狗狗的忠誠，再一次被展現出來。有人遭劫匪襲擊，幸好家中的比特犬及時發出吠叫，並以凶狠模樣嚇退了劫匪。最終主人只受了輕傷，他感激狗狗的付出，坦言：「是牠們救了我一命」。

這則狗狗救主人的主角，是兩隻曾被遺棄的比特犬Ellabelle與Laydybug。牠們的主人Robert McGowan表示，在未領養牠們前，兩狗狗曾遭棄養，被舊主人遺棄在路邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，兩隻英勇救主的比特犬】

當Robert在收容中心遇上牠們時，便一見鍾情地愛上，決定要帶牠們離開，給牠們一個溫暖的家。因此，Robert早已把狗狗Ellabelle與Laydybug視為家人般看待，給牠們前所未有的溫暖與愛。

不過，去年12月底，當Robert開車回家，想把車子停在車庫時，便留意到車庫大門被打開了，但沒有任何警報響起。突然，4個年輕人衝到車前向他施襲，毆打他並大聲呼喝要求交出車匙和金錢。

用吠叫聲嚇退劫匪

Robert謊稱金錢都在屋裏，於是其中一名劫匪便去打開大門。當大門打開，兩隻比特犬便站在門前，Ellabelle與Laydybug對着劫匪發出大叫，並以凶狠的吠聲步步緊迫，嚇退了劫匪。

Ellabelle更衝到車庫裏發出猛吼，劫匪被吠叫聲所嚇怕，更落荒而逃。是Ellabelle與Ladybug在危急關頭，把主人拯救了。

事後Robert已報了警，但家中沒有損失，Ellabelle與Ladybug都沒有受傷，只是自己眼部受了輕傷。他很感激兩隻狗狗為自己的付出，更決定以零食和玩具作為獎勵。

除了感激狗狗外，Robert也希望藉這事件，能夠激發更多人以領養代替購買，因為在收容所裏，還有很多像Ellabelle和Ladybug般，會對主人忠誠，會上前保護主人的狗狗，雖然牠們都曾被拋棄，但牠們從不背棄主人。

【比特犬樣子凶狠，因此不少人都對牠心存恐懼。點擊圖片看另一則比特犬新聞，牠以關懷細心，令婆婆對牠改觀】

比特犬Simba並不受鄰居婆婆歡迎。（facebook圖片：Arjanit Mehana）

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