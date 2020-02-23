【幼貓拉肚子】高加索犬隔5分鐘看1次　趴床旁守護超暖心

「咪咪好點了嗎？」住在台灣宜蘭的4歲高加索犬「蒜頭」真是暖男好代表。這天牠看見媽媽帶回一隻剛出生的小奶貓，瞬間噴發許多「哥哥愛」，不停闖進房間偷看貓，還默默趴在屋外陪牠睡覺，如此照顧晚輩的樣子暖暈許多粉絲與媽媽。

蒜頭一直跑來房間看貓咪狀況。（ETtoday提供，圖／網友王玉玨‎授權）

小奶貓遭到母貓棄養，身體狀況非常不理想，一直拉肚子，蒜頭知道後很擔心，一直跑來房間巡邏。媽媽說，「蒜頭一直跑進來看奶貓狀況，每5分鐘看一次，看到不想離開。牠還會聞小貓有沒有呼吸、偷舔人家這樣」。等到奶貓吵著要喝奶，蒜頭還會幫忙提醒。「蒜頭就走過來看我，看完我再看貓咪，不停重複，好像在暗示我該餵奶了。」

看到蒜頭顧小貓，媽媽心暖暖的說，超感動的！「其實蒜頭也是領養而來的狗，看到牠能用愛守護小生命，真的覺得好感動。我想牠能理解被拋棄的感受，這也就是所謂的鐵漢柔情吧。」

媽媽盼能順利將小貓救活、好好養大，同時也派出家裡領養而來的母貓「水餃」照顧牠。可愛的水餃發揮母愛精神，不僅陪小貓在小窩裡睡覺，還會幫牠催促大小便，跟著蒜頭一起用滿滿的愛陪伴牠。媽媽表示，「我把奶貓帶給水餃接棒，暖心蒜頭守在貓房外，守護牠們的安全。看到蒜頭這樣，阿母我覺得要給10公斤的肉肉作為獎勵。」

媽媽將蒜頭顧貓的照片分享到寵物社團，網友看完紛紛留言，「蒜頭好乖啊」、「鐵漢柔情」、「這麼暖心的孩子」、「暖男～好感動」、「好棒的蒜頭，好貼心哦」、「好貼心的蒜頭喔，棒棒的」。

家中另隻貓「水餃」則用身體幫小貓取暖。（ETtoday提供，圖／網友王玉玨‎授權）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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