【醒目狗】黑狗狂吠沒人理　直至被打一巴　媽醒來才知出事了

養狗可保一家平安？ 雖說狗狗經常因為頑皮而犯下小錯，但牠們也有機會是救你一命的大恩人！ 台灣有隻黑狗機智地發現家裏的燈座出問題，於是立即吠叫通知家人，可惜無人理會，最終一巴掌打在狗主身上，她才發現出大事！

黑狗東東憑機智救家人避開災難。（受訪者提供）

狗主林小姐的家在上周日（2月9日）差點發生火災！當日上午9時，黑狗東東忽然在客廳狂叫，當時家裏只剩她女兒，由於女兒還在賴床，所以並沒有理會東東。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

東東等不到人出來，於是就衝進房間，牠一巴掌把她打醒，還用頭指向客廳。她立即跟著東東走到客廳，東東突然向客廳的天花大叫，她抬頭看著天花，原來燈座正冒出煙！

▾▾▾點撃圖片放大：看黑狗東東的萌照▾▾▾

+ 5 + 4 + 3

「還好她即時關了電源，才沒燒了起來。」幸好，林小姐夫婦在家附近工作，能及時回到家裏查看，總算避開了一場災難，「平時都看別人家的毛孩子如何救主人，今天有給牠感動到，東東謝謝妳！」

「我們家的黑妞東東今天好棒！」林小姐把東東機智救全家的故事分享至facebook群組「有點毛毛的」，短短2天已經獲得逾7千位網民點讚，大家都大讚東東乖巧、機智，「毛孩值得獎勵啊！」、「快牛排伺候啊！」、「東東是妳家貴人哦！」

▼▼▼柴犬因曾被遺棄而變得極兇惡，被善心夫婦收養2年後會變成...？點擊了解▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

▼▼▼高齡柴犬突然患上罕見病，飼主不惜花15萬為牠續命，兩年做5次手術▼▼▼