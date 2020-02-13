黃心穎新養唐狗B向泥鯭請教　14個新手養唐狗的DOs & DON'Ts

昨日（12日）有報道指，黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）到寵物店私會，黃心穎曾回應指因沒有養狗經驗，因此向對方請教：「只是一個有養唐狗經驗的朋友陪我買寵物用品。」

新手狗主要教導小狗學會懂規矩實在不容易，過度放任甚至會令小狗變成小惡霸，到底養狗有什麼地方要注意呢？本文整理了14個新手狗主必知DOs & DON'Ts。