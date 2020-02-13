黃心穎新養唐狗B向泥鯭請教　14個新手養唐狗的DOs & DON'Ts

撰文：胡巧欣
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昨日（12日）有報道指，黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）到寵物店私會，黃心穎曾回應指因沒有養狗經驗，因此向對方請教：「只是一個有養唐狗經驗的朋友陪我買寵物用品。」
新手狗主要教導小狗學會懂規矩實在不容易，過度放任甚至會令小狗變成小惡霸，到底養狗有什麼地方要注意呢？本文整理了14個新手狗主必知DOs & DON'Ts。
黃心穎最近領養了3個月的唐狗「LOVE」。（Instagram圖片：jacquelinebwong）
黃心穎最近領養了3個月的唐狗「LOVE」。昨日（2月12日）有報道指，黃心穎與泥鯭在寵物店私會，而恰巧泥鯭去年同樣領養了一隻唐狗「可樂」，她接受《香港01》訪問表示，沒有養狗經驗：「只是一個有養唐狗經驗的朋友陪我買寵物用品。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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新手狗主小祕笈
一般幼犬都精力無窮，對世界充滿好奇，喜歡跟在主人身後。新手狗主看到小狗的萌樣，都會出現母愛、父愛氾濫的情況，準備超多零食、玩具，甚至任由小狗在屋內「自由行」，結果狗狗長大後，開始肆意破壞家裡的東西，成為「小魔怪」，這些情況全因狗主過度放任小狗！即使面對可愛的小狗，狗主偶爾也要狠心把牠關在圍欄裏、拒絕牠坐上沙發、床，才能令牠學會規矩、確立主人的地位。
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無論飼養什麼品種的狗狗，都應該在牠年幼時教導牠遵守規矩，當小狗做出正確的行為時，應適當地獎勵牠，相反，當小狗做出錯誤的行為時，應該用嚴肅的態度讓牠明白做錯，從而確立正確的觀念。