【貓感情】沒法接受好友遇車禍　貓咪默默伴屍體：為何不動了？

世上最遙遠的距離，莫過於死別。 在英國倫敦街頭，有市民留意到一隻貓咪呆坐車道上，上前細看後，才發現牠身旁還有另一隻貓咪倒臥在地，明顯是被車子撞死了。市民找來動保機構協助，經檢查後這貓咪身體沒有大礙，只是情緒顯得低落。經義工悉心照顧後，牠已回復過來，並會積極地為牠找到一個幸福的家。

動物世界的感情，也可以是真摯動人、令人鼻酸的。



在英國倫敦的溫布利街頭，早前有市民發現一隻貓咪，神情呆滯地坐在車道上，上前了解後才得知牠身旁還倒臥了另一隻貓咪，看情況是被車子撞死了，於是致電找來動保機構協助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看可愛的Abigail，牠實在是隻有情有義的貓咪】

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據悉，這隻神情呆滯的貓咪叫Abigail，牠與另一隻貓咪，經常出雙入對地在社區街頭裏出沒，在眾人眼裏已是平常不過的事。但沒想到，一宗交通意外，Abigail的好友被車撞死了，貓咪沒法接受好友不在身旁，只是呆呆地坐着，像是默默地悼念着好友般。

接到救援通知的動保義工Tania Mazzoni表示，當她去到現場時，只見貓咪Abigail一動也不動，只是默默地守候在好友屍首旁。傷心的Abigail怎樣也不肯離開，於是Tania只好將死去的貓咪先收拾起，帶回中心處理，隨後Abigail才願意離開車道。

經獸醫檢查後，貓咪Abigail身體沒有受到任何損傷，不過牠體內沒有晶片，沒法得知是否有人飼養。現時收容中心已作出安排，當Abigail平伏心情後，便會積極為牠尋找合適的家庭。

義工表示，事實上他們經常都會收到流浪動物需要協助的情況，如果你遇到小動物遇上危險，在許可的情況下，應及時致電給動保機構，一個簡單的舉動，便隨時能挽救起一條寶貴的性命。

▼▼▼生命是很可貴的，可以的話便應盡力去救救牠們。例如這隻畸形小貓，就因人類的協助，才能健康成長，點擊放大看▼▼▼