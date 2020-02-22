流浪貓消失以為牠死了　3個月驚喜再現將「恐怖」禮物送上

與貓咪結緣，相信會是命運安排。在台灣，有網民6月時在街上遇到浪貓，更餵了牠一段日子，但沒想過突然便消失了。直到3個月後，浪貓再次出現，而且還記得網民，更默默叼出兩隻老鼠來表達謝意！

奶油已是９歲老貓，希望牠在餘下的日子能過得快樂。（受訪者提供）

這個貓咪知恩圖報的故事，經Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發布分享後，隨即成為熱話，得到2萬多人讚好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這浪貓的故事，雖然是老貓，但同樣可愛】

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網民Catherine表示，當初遇到浪貓是在去年6月份時，開了罐罐餵牠，而且連續幾天都在同樣位置遇到這浪貓。雖然她當時已想把貓咪帶回家，但浪貓防備心很重，還未動手牠已逃跑。嘗試了幾次，浪貓似乎受驚了，結果更從此沒有再出現。

貓之報恩

Catherine以為從始浪貓就不會再回來這地方，但沒想到在9月中時，她又看到一個似曾相識的身影，浪貓又回到這個她們相遇的地方。Catherine繼續開罐罐餵牠，也試試慢慢輕摸貓咪，希望牠不要感到害怕，沒想到這舉動感動了浪貓，隔天更叼來兩隻老鼠作為謝禮。雖然收到老鼠感到害怕，但這份心意還是很令網民感動。

與貓相遇，是一種緣。（受訪者提供）

Catherine有意給浪貓一個溫暖的家，於是在牠吃肉泥時，用網子把貓咪抓了起來，然後帶到獸醫處檢查。在獸醫檢查後，才得悉這浪貓身世並不簡單，牠已是9歲老貓，而且身上有晶片，牠曾經是有主人的。

希望所有貓咪，都能有溫暖的家。

老貓更是寶

原來這老貓是由繁殖場出來，雖然有人領養了牠，但在年初時，主人搬家後就把牠留下，結果貓咪8個月以來一直流浪。現在Catherine已把貓咪命名為「奶油」，希望能陪着牠一直走下去，給牠一個幸福溫暖的家。

不過，由於現階段Catherine還和家人一起住，家人有些怕貓咪，而她的新房子也在裝修中，所以奶油暫時寄居在流浪動物協會照顧，而Catherine差不多每天都會去探牠，如果因工作太忙沒去，奶油更會生氣呢！

牠是一隻好貓貓，值得被好好對待，我只希望牠可以一直健健康康，牠很晚才開始過好日子，我希望牠可以幸福得久一點。

Catherine感歎地表示，一般人都只喜歡養小貓咪，收容中心的老貓更是無人問津，其實每一隻貓咪都值得被愛，應該擁有屬於牠們的家。

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