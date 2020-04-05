12歲比高犬病逝前做窩心舉動　主人心酸：謝謝你陪我這段日子

狗狗的一生只佔據你的十多年，所以一定要好好珍惜這段時光。台灣有網民在社交平台上，分享了她與老狗的故事。一起相處的8年，從小狗變大狗，雖然老是學不會在指定位置上廁所，但牠在臨終前，還是乖乖地如廁，才安然離開。

人狗之間的感情，會隨時間而增加，陪伴8年的狗狗，當牠要離開時，實在令人心痛不已。這隻來自台灣的比高犬（Beagle）叫露比，是女生來的。牠與主人一起生活了8年，最終在3月初病逝離開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據主人陳小姐表示，露比3歲前一直被前主人困在籠裏飼養，由於照顧得不是太好，甚至不多帶牠外出散步。因此，露比走路姿勢有點奇怪，不是太討好。在機緣巧合的情況下，最終露比輾轉來到她手裏。

沒有教不好的狗狗

陳小姐表示，露比剛到家時，曾作出了不少破壞行為，但她明白「因我們夫妻倆白天要上班，無法隨時教導牠對錯」、「這是我們的錯並非牠的錯」、「只要耐心教導牠們，就很快學會及改正一些壞習慣，所以狗狗是需要被關愛教導的」。

在社交平台上，陳小姐也分享了露比的生活瑣碎事，「喜歡躺在我腳下睡覺及尿尿，教了6年的不隨便尿尿大便，及不吃大便亂吃東西都不會，可你在一年多前終於會了」這是狗狗病後，陳小姐花了更多時間待在狗狗身邊，在好好教導下，露比當然有所改變。

離開前窩心舉動

可惜好景不常，露比年老多病，「一下那裡痛一下這裡痛」，要經常出入獸醫診所。但主人沒有埋怨，反而相當感激：「這一年裡麻麻沒上班可常陪伴你，帶著你去看醫進出醫院，陪伴你渡過痛的日子，也謝謝你多陪我這段日子」

露比會在這裏長眠，不用再受病魔折磨。（受訪者提供）

最終，12歲的露比，在3月初離開了。「選擇了上完大小便後，默默痛苦的零晨離開，但卻讓我措手不及」可見露比實在是隻窩心的狗狗，臨終前仍聽話地上廁所，以免主人要操心收拾。

每當想起露比，主人還是感到傷心欲淚。（受訪者提供）

一起相處8年多，陳小姐已完全把露比當成家中一份子，牠一直是家中「快樂小公主」。這隻「走路內八，吃飯會發出像豬一樣的聲音，每餐都沒幾下就完食，肚子好像無底洞永遠填不飽」的狗狗，會永留在主人心底。

逝者已矣，陳小姐表示會收拾心情，畢竟日子還是要過，家中另外兩隻狗狗仍要人照顧。但露比的好，露比帶來的回憶，是最珍貴的回憶。

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