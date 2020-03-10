【美洲獅】俄羅斯超級萌大貓闖禍被罵　一出這絶招主人秒息怒火

俄羅斯人果然是戰鬥民族，貓奴等級也是不一樣。 俄羅斯有一對夫婦，他們可算是頂級貓奴。家中養的不是小貓，而是一隻名叫Messi的美洲獅。由於Messi小時候受過傷，健康狀況較差，體型也比一般美洲獅嬌小，因此已沒有野外求生能力，只能被人飼養。夫婦在2016年便收養了Messi，並讓牠多親近人類，又帶牠上學，現在牠已馴和得像貓咪般，人見人愛。

我叫Messi，今年5歲！（ig@l_am_puma）

俄羅斯有隻超級大萌貓Messi，牠不是一般貓咪，而是一隻美洲獅。由於主人有帶牠去上學，也管得牠很嚴，因此牠已馴服得像貓咪，見到人也會上前討摸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻來自俄羅斯的美洲獅Messi，本來是為了慶祝俄羅斯得到2018世界杯主辦權，動物園將新誕生的3隻美洲獅，以當時著名足球星的名字來命名，分別是蘇亞雷斯（Suarez）尼馬（Neymar）以及美斯（Messi）。

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但不久後，動物園園工發現只有3個月大的Messi，身體情況並不理想，於是賣了給Saransk動物園，最後再輾轉到Aleksandr Dmitriev與Mariya手裏。如今Messi已5歲，在主人悉心照顧下，牠已變成乖巧的大貓咪！

上課學禮儀

當然，照顧一隻美洲獅並不是一件容易的事，Dmitriev夫婦花了許多心思時間去教導Messi，讓牠更能適應在人類之間生活。例如帶牠到動物學校，一起上堂學社交與禮儀，也學習一些簡單的指令。

外出買衣服

除了上課外，Dmitriev夫婦也考慮到Messi可能會不適應俄羅斯寒冷的冬天，因此會為Messi買衣服保暖。不過，牽著Messi走進寵物店時，真的會讓人大吃一驚。而且，要找這麼大的衣服也不太容易呢！幸好Messi相當配合，會乖乖試衣服，總是被店員誇讚牠是可愛大貓。

Messi的IG已有超過130萬粉絲追蹤，可見很多人都喜歡這隻萌大貓。雖然，Messi看起來非常溫馴，加上常與人類接觸，牠也不會隨意襲擊人類。但牠只是個別例子，一般野生動物都會留着天生野性，將牠當成寵物會有潛在危險，不是人人都能把美洲獅當寵物啊！

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