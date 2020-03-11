【貓嘔吐】貓半夜突然作嘔　主人10秒進入作戰狀態　萬人說有同感

貓奴們絕對不會對貓咪嘔吐一幕感到陌生，因這是主子的習性，一眾貓奴久而久之也會變得對嘔吐聲尤其敏感。台灣一名貓奴日前在睡夢中聽到主子準備嘔吐的聲音，隨即醒來並迅速地將主子放到地下，整個過程不消10秒，超靈敏反應獲網民大讚，更引起眾多貓奴共鳴。

上周，台灣貓奴「小文」與網民分享了一段難忘經歷，家中貓主子在半夜突然準備嘔吐，原本正熟睡的她一秒後立刻被嚇醒，快而準地找到目標主子，敏捷地將主子抱離床鋪，閃電般的反應引起網民熱議。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓奴們絕對不會對貓咪嘔吐一幕感到陌生。（Getty Images）

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從短短15秒的片段可見，睡夢中的小文聽到愛貓「小花」準備嘔吐的聲音後突然驚醒，然後手忙腳亂地隨即鎖定小花的位置，迅雷不及掩耳地將牠抱起並放到地上，耗時僅10秒，反應極度靈敏。影片引來逾萬人讚好，不少網民均讚嘆小文反應神速，同時亦有大批貓奴表示甚有共鳴：「太準太寫實了！貓吐的聲音比鬧鐘更有用！」

小文接受《香港01》訪問時指，她在5年前開始養貓，現養有兩隻貓，而當晚險在床上嘔吐的就是12歲的三色貓小花。她表示，以往已有多次類似經驗，所以「能秒定位是哪一隻貓」，笑言「就是本能吧，潛意識知道洗被子很麻煩」。她指自己其實一向也睡得很沉，甚少被吵醒，但唯獨聽到主子的嘔吐聲就會立瞬間驚醒，進入作戰狀態。看來貓奴們體內均有專門偵測貓主子嘔吐聲的雷達，不但全天候運作，而且極度靈敏，確保貓奴能隨時作出準確反應。

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