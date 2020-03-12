【領養狗】從死神手救回險安樂死狗狗　養4個月後蛻變金髮女郎

一隻全身是皮膚病的浪浪，在去年10月尾被人帶到收容中心。由於身體情況惡劣，獸醫已判了牠死刑。但一眾義工卻想救狗狗一命，最終輾轉去到另一所動物救護中心，經悉心照顧後，更蛻變成可人的金髮美女。

（fb@Sky Sanctuary Rescue）

這隻混種芝娃娃，在去年10月底時，被人發現於街上遊蕩，隨即便被送到收容中心。經獸醫診斷後，發現狗狗全身患皮膚病，身體極虛弱，因此已安排狗狗安樂死。

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義工們不忍心讓一條生命就這樣犧牲，於是替狗狗拍了短片，並分享到網上，希望有心人能救救牠。皇天不負有心人，Sky Sanctuary Rescue的創辦人Caitlin Beall留意到這短片，「牠在狗窩裏顫抖得很厲害，顯得十分害怕。我知道我們要盡快去拯救牠！」

掉毛瘦得像木乃伊

Beall和另一位拍檔Elli Smith趕緊駕車到收容中心，把這狗狗救起。「看到狗狗的情況，一切比預期還要糟糕，牠的皮膚問題真的很嚴重，全身的毛已脫落，幾乎就像木乃伊般。」

原來是金髮女郎

看着這可憐的狗狗，Beall和Elli決心要好好照顧牠。留意到牠身上還留着金色毛髮，於是她們決定將狗狗命名為Blondie，希望牠康復後能變回可人的金髮女郎！

在獸醫詳細檢查下，留意到Blondie有皮膚病、身上都是蟎蟲、眼睛有結膜炎、牙齒外露、下頷有輕微脫落情況，一切都要慢慢去處理治療。

由於有替Blondie眾籌醫療費用，因此義工不時會更新狗狗情況，並分享出來。（fb@Sky Sanctuary Rescue）

Beall把Blondie接了回家，相當幸運地牠與家中狗狗也相處融洽。經過幾個月的時間，Blondie的皮毛開始長出來了，這也震驚了在場的所有人，原來她止是金髮女郎，而且還略有些黑髮呢！

至於Blondie的未來會如何？「我還沒有決定Blondie是否應留下來，我想牠自己會作出抉擇。我只是期待着能看到牠有一個幸福的家，我為牠康復得如此快而感到驕傲。」

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