【領養貓】流浪貓闖地盤險被水泥活埋　3個月後變小鮮肉網民驚嘆

去年12月時，有隻浪貓意外地闖進工地，更險被水泥活埋。幸好工人聽到貓咪叫聲，及時停工並救起了貓咪。在經過悉心照顧後，貓咪雖然眼睛未能完全康復，但日常生活已不受影響，樣貌與以前相比簡直差天共地。

貓咪被救起時，全身都是水泥，有失溫與休克情況，生命危在旦夕。（fb@華中動物醫院）

台北一個工地，去年12月初遇到一隻浪貓闖入，牠更走到正在灌水泥工程的地方險被活埋，幸好能及時救起，並由義工送到寵物醫院救治。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一隻叫孔固力的流浪貓咪（日文中的外來語コンクリート（KONKURITO），意指水泥，由醫護人員替浪貓取的），在去年12月7日時，誤闖到台北一個正在動工的工地。當時工人正忙於灌水泥，在進行期間，突然聽到貓咪慘叫聲，於是停下了工程合力找貓，最終將貓咪救起。

由於貓咪孔固力全身曾遭水泥覆蓋，救起時已有失溫與休克情況。急忙送到醫院後，趁着水泥還沒有乾，獸醫便趕緊用溫水替貓咪洗掉水泥。

生命力橫強

貓咪被救起時情況並不樂觀，在清洗後眼睛裏依舊仍有水泥，眼角膜更因強大壓力導致水腫，這令在場的獸醫和義工都十分擔憂。幸好經過一天的休息，小貓情況已慢慢轉好，能順利地呼吸，也精神了許多。但獸醫表示孔固力雖然脫離險境，仍擔心會有併發症出現。

相當幸運地，孔固力在眾人齊心救援下，得到適切照顧。經過3個月的治療，貓咪左眼視力回復得不錯，但右眼潰瘍嚴重，已確認視力喪失，不過貓咪適應能力強，對日常生活沒有太大影響。

姓名：孔固力（外號: 工頭貓)年齡：約兩歲健康狀況：已絕育，完成預防針注射與體內外驅蟲 個性：之前因為被水泥掩埋造成的身心創傷慢慢復原中，從原本非常恐懼會出手打人到現在已經可以慢慢給摸，甚至醫院的助理們還可以讓孔孔走出來籠子玩逗貓棒喔！

網民看到孔固力的改變，都被感動了。「希望趕快找到幸福的家」、「好美的貓咪，牠一定會遇到好人家疼愛」、「謝謝願意救牠的各位」、「感謝愛媽、救援人員、醫護人員，給貓咪重新活一次的機會謝謝你們」、「孔孔要幸福哦！」、「生命真的充滿奇蹟，謝謝好心人士和醫生們，辛苦了！希望孔固力能早日找到幸福」。

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