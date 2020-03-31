狗忠誠│固執媽拒聽勸堅持裝暈　24隻狗反應造就「最尷尬結局」

狗狗是寵主最忠心的伙伴，但有時牠們的舉動也難免令寵主哭笑不得。 一名網民指其母親曾表示想試試在愛犬面前裝暈，不理她的勸阻堅持進行實驗，豈料24隻狗狗的反應終令媽媽既尷尬又傷心，狗狗們如出一轍的舉動亦逗得網民們大笑。

網民黃小姐上周在網上分享了一段爆笑影片，指其母親決定裝暈測試20多隻愛犬的忠誠度，然而結局完全超出她們想像，惹得一眾網民大笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黃小姐家中總共飼養了31隻狗和4隻貓。（受訪者提供）

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黃小姐接受《香港01》訪問時指，家中總共飼養了31隻狗和4隻貓，因此總非常熱鬧。她指其媽媽早前突然心血來潮，想要在狗狗們面前裝作暈倒，測試狗狗的反應。但深諳愛犬們性格的她隨即表示反對，並勸喻媽媽打消念頭，笑言「試了傷感情」。但媽媽不以為然，堅持要進行實驗，自信地認為「總有一隻會擔心我」的信念。因此，黃小姐只好向媽媽建議在口袋放有零食，以便吸引狗狗上前，但遭媽媽以「我要最真實的一面」為由而斷言拒絕，讓她哭笑不得。

影片可見，媽媽在和狗狗們嬉戲時突然故意倒地，狗狗們頓時被嚇得手足無措，甚至直接狂奔遠去，剩媽媽孤零零地躺在地上。其中一隻名叫「大傻」的狗狗更跑至約200米外，反應誇張。

面對殘酷的結局，媽坦言大感傷心。網民則被狗狗們的逗趣反映惹笑，留言安慰黃母，「牠是去叫人啦…你們都誤會牠了」、「牠們可能以為媽媽要睡覺了」、「狗狗心想：人不是牠們殺的」、「我聽到玻璃心碎的聲音」、「沒有比較就沒有傷害」。

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