【狗離世】痛失金毛尋回犬超失落　爸想出「最偉大方法」將愛延續

狗主最痛苦的事，莫過於是面對狗狗離世，畢竟狗狗一生只是十多年，主人往往目送牠們離開。在加拿大有攝影師，曾遭痛失愛犬的悲傷，但他沒有因此不再養狗，反而是繼續領養狗狗，並用鏡頭捕捉牠們快樂的一瞬。

可愛的金毛姐妹，每張相片都吸引人目光。（ig@lizzie.bear）

老狗離你而去，當然是一件很傷心的事，但加拿大攝影師卻沒有因此而終日消沉，反之她透過領養兩隻金毛尋回犬，並用攝影機拍下牠們美美照片，來將愛狗情意延續。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這金毛姐妹的生活軼事，牠們的歡樂實在可掃走心中苦惱】

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加拿大攝影師Fran表示，最初開設IG帳號時，她是希望分享家中狗狗Nellie的生活軼事。但沒想到Nellie在11歲時便離世，令她感到很傷心消沉。

收拾心情再領養狗狗

但Fran知道狗狗並不希望他這樣，於是她決定再次領養新狗狗，這就是金毛尋回犬Lizzie了。期後Fran覺得只有狗狗Lizzie在家會感到悶，於是便再領養了Ally，從始兩隻金毛狗狗，便形影不離快樂地生活着。

兩隻狗狗都是女孩子，Ally領養回來時更只有8星期大，但Lizzie是隻穩重的狗狗（雖然牠很貪玩），很懂得照顧新來的小妹妹。結果很快地，兩隻狗狗便出雙入對，再也不願意分開了。

已有40萬粉絲，大家都喜歡這對金毛姐妹。（ig@lizzie.bear）

Fran見牠們感情這麼好，於是便透過鏡頭將牠們開心的生活照分享在網絡上。據Fran表示，她雖然沒有接受過什麼正式的攝影訓練，但日積月累的經驗，以及她細心的觀察與適時的捕捉，總能為狗狗拍下完美的沙龍照。

我喜歡捕捉狗狗最自然的畫面，雖然有時候我也有特殊主題計劃，但牠們畢竟是狗狗，不會完全依足我的相法去做。幸運地，牠們的表現總是出乎我的預料，從拍攝中我找到了更多的樂趣。帶着牠們一起工作，我得到了雙倍的快樂。 Fran

現在，牠們的IG已有超過40萬人追蹤，大家都希望看到這開心狗狗的生活照，為枯燥平淡的生活加添樂趣！

▼▼▼我們或許不能完你全理解狗狗行為背後意思，但如果有的能力，我們一個簡單舉動，就能改寫被遺棄動物的一生，點撃了解一隻不願睡覺的柴犬▼▼▼