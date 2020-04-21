【萌寵充電站】弟弟每天擁3隻公仔睡　看真點牠們是超巨貴婦犬

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 很多小朋友都喜歡抱著熊啤啤睡覺，外國這位小朋友也不例外，每天都有3隻金毛貴婦狗（Goldendoodle）扮演著「熊啤啤」的角色陪他睡覺，令不少人心生羨慕！

金毛貴婦狗看起來就像XXL的熊啤啤。（Instagram圖片：samsonthedood）

美國有個家庭養了3隻可愛的金毛貴婦狗（原名：Goldendoodle，台灣稱「黃金貴賓犬」），分別是Samson、Charley和Shea！由於牠們有著毛茸茸的外表，搭配巨大的身型，看起來就像XXL版熊啤啤！因此成為了網絡超火紅的狗明星，不少網民都被牠們可愛的樣子所吸引著！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

半年前，他們家裏多了位新成員，可愛的弟弟Theo出生了！3隻狗狗對這位弟弟可說是一見鍾情，每天都會陪著弟弟睡眠，年幼的弟弟還會把牠們當成巨型的熊啤啤抱睡覺！

2019年11月底，家裏多了一位新成員，他就是可愛的THEO！（Instagram圖片：samsonthedood）

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3隻狗狗除了是陪睡專員，還是位稱職的保母！據說，每次Theo飲奶後不時會因腹脹不適而哭鬧起來，牠們聞聲便會第一時間跑到弟弟身邊，用毛茸茸的身體抱著他，然後弟弟很快就會平靜過來，這招數幾乎萬試萬靈！家裏有3位稱職的保母照顧著Theo，實在減輕了媽媽的負擔！

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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