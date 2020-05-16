【領養代替購買】保護動物組織PETA暗訪　揭地獄繁殖場恐怖真相

不少人都偏愛名種、純種狗，因此會花錢去購買牠們回家。但這行為變相是助長繁殖場的出現，令狗狗淪為繁殖機器。繁殖者只把狗狗當搖錢樹，要牠們不停地生下狗B，甚至是迫牠們近親繁殖。PETA亞洲善待動物組織近日便在網絡上，分享了一次深入暗訪，講解了繁殖場不為人知的一面。

要終止繁殖場悲劇，最好的方法是以領養代替購買，沒有需求便沒有繁殖場。（fb@PETA亞洲善待動物組織）

在寵物店裏，一隻隻好動活潑的小貓、小狗顯得精靈可愛。但大家有否想過，牠們是從哪裏來的呢？這些名種、純種小毛孩，有不少是來自陰暗可怕的繁殖場。PETA亞洲善待動物組織近日便分享了一段影片，講解了繁殖場鮮為人知的黑暗面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片了解繁殖場的真面目，請以領養代替購買，終結這可怕情況】

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PETA深入走訪了內地多個小狗繁殖場，在影片裏可看到不少名種狗，都被人困在籠子裏。這些狗狗生活在狹窄空間，只得不停來回踱步。

沒人特別去照顧牠們的健康問題，毛髮是否清潔，因為繁殖者只是關心如何才能賺更多的金錢。

近親繁殖健康問題多

影片特寫一隻法國老虎狗豆蔻，牠步行時顯得乏力，拖着後肢行走，原因是近親繁殖引致患有髖關節發育不良，這種問題在繁殖場裏是常見的事。

事實上，繁殖場裏的狗狗，被困在生鏽骯髒的鐵籠裏，牠們長年不見天日，更沒人與牠們互動。原本狗狗就需要散步放電，但繁殖場裏的狗，完全沒有運動機會。

大型狗的情況更可悲，例如牧羊犬、金毛尋回犬等，都沒有機會去散步，牠們只得在小籠子裏不斷轉身，不斷吠叫踱步。長期缺乏運動，令牠們精神壓力很大，因此不少狗狗都有情緒問題。

動物是有思想有感情的個體，需要給予愛、尊重和一輩子的承諾。請以領養代替購買！ （fb@PETA亞洲善待動物組織）

PETA的影片，最終是希望帶出以領養代替購買這訊息。畢竟沒有需求，繁殖場便不會營運下去。當大家知道繁殖場的真面目後，如真心為毛孩好的話，便不應再去追求名種狗，這行為只會令更多狗狗受苦。任何狗狗都是可愛，都值得被愛。

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